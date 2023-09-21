Александр Лукашенко: «Если бы у нас не было контролёров и прокуроров, у нас бы страну растащили»

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: В четвертом квартале будет принято постановление правительства, где будут прописаны четкие критерии готовности школ к началу учебного года, а также составы комиссий, которые будут принимать. Для чего нам это надо? Контролирующие органы должны вместе с нами: со школами, с органами управления образования – проверять готовность школ, а не приходить после того, как проведена соответствующая работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Контролеры должны ходить вместе с нами – когда школы готовятся, я так понимаю, к учебному году. Андрей Иванович, КГК, Министерство образования и даже правительство не подчиненные. У них есть свой план, графики, порядок их работы. И они будут в школы ходить тогда, когда это нужно согласно их технологического процесса – тогда когда им это нужно. Захотят – пускай идут с вами, я не против. Захотят после вас туда пойти – пойдут после вас. Вы это должны знать и отойти от этого правительственного заявления: «контролеры всем мешают». Если бы у нас не было контролеров и прокуроров, у нас бы страну растащили. Все хотят свободы: воровать, делать бесконтрольно – тогда Украина. Мы не можем низвести КГК на какой-то уровень наблюдателей, тогда зачем он нужен? Конечно, он неудобен. И где-то, может быть, из мухи делает слона, но он выкладывает факты конкретные на стол и прежде всего Президенту.

Вас информирует, но уже от нас зависит, как мы это оценим. Я понимаю, что если где-то вы не поправили клумбу и КГК из этого проблему делает. Это поправимо, поправите. Но если в некоторых школах в спортзалах крыша еле держится – на ладан дышит – и прокурор об этом говорит и председатель Комитета. Это надо исправить.

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