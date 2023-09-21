Главврач: большая часть детей, которые проходят через центры раннего вмешательства, выходит с хорошим результатом

Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации. Екатерина Забенько, СТВ:

Готова ли система образования? Все те службы, которые с другой стороны, вы сказали, что это движение в обе стороны, принимают таких детей, оказывают всяческое содействие для того, чтобы вот этот контакт между детьми особенными и обычными все-таки происходил и был на благо и тем, и другим.

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:

В нашем сообществе это называется коротко: межведомственное взаимодействие. Это сложный процесс, потому что это три разных ведомства, но мы давно уже поняли, что мы в одиночку эту проблему не решим. Так же, как и Министерство образование, и Министерство социальной защиты. Тут только совместные усилия. И на сегодня уже результаты, те же центры раннего вмешательства, ЦИК и РАИР – это такие шлюзы между различными ведомствами, где происходит вот этот тесный контакт, где отрабатывается это межведомственное взаимодействие. Я не хочу сказать, что это идет вот прямо на ура и очень быстро. Это трудный процесс, но он идет. Безусловно, без Министерства образования, без Министерства труда и соцзащиты мы не решим те проблемы, которые ставит перед нами общество в отношении этих детей. Это даже три основных ведомства, но в общем еще сюда можно включить и Министерство спорта, и Министерство культуры обязательно. Они тоже включаются, они тоже начинают играть свою скрипку. Екатерина Забенько:

Почему бы не задействовать здесь и частный бизнес, людей, которые могут выступить спонсорами, приглашать на свои праздники таких детей. Мне кажется, нужно предлагать какие-то формы для той самой социализации. Александр Яковлев:

Мы эти мероприятия реализуем, безусловно. Конечно, и у нас в центре, и в городе мы используем эту форму работы, во всем ее многообразии. Екатерина Забенько:

Говоря об участии спонсоров, есть инициатива с той стороны, Екатерина Ивановна?

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Было очень удивительно, конечно, узнать, что такое количество людей, которые работают на различных предприятиях, в банках, в каких-то коммерческих и некоммерческих организациях, заинтересованы этой проблемой. Безусловно, основная доля расходов на реализацию наших планов будет лежать на государстве, на местном бюджете. Но откликнулись уже неравнодушные люди, которые даже съездили и посмотрели, готовы оказать содействие в плане формирования условий для пребывания этих особенных семей, потому что условия все-таки им нужны особенные. Это нужна и бытовая техника, это нужны мультиварки, кухонные комбайны, потому что там есть разные дети, которые кто-то кушает в столовой, кто-то не кушает в столовой, кому-то нужно индивидуально готовить, кому-то нужно уединение, то есть нужны ролл-шторы, нужны определенные обои, нужно в конце концов покрытие пола, которое было бы антитравматичным. А это все, конечно же, нами не планировалось. И сейчас мы ищем активно спонсоров и имеем уже определенные отклик. Екатерина Забенько:

Центр раннего вмешательства при 19-й поликлинике был одним из первых в Беларуси, был еще когда-то кабинетом, потом перерос в центр. Каких успехов и результатов удалось достичь за это время?

Екатерина Аксюченко, врач-педиатр, заведующий центром раннего вмешательства поликлиники № 19:

На сегодняшний момент мы являемся ресурсным центром города Минска. В этом году нам исполнился 21 год. Мы стали совершеннолетними. Коллеги, с которыми я работаю в своем центре, являются родоначальниками службы раннего вмешательства в нашей стране. Я уже сказала, что наш центр является ресурсным. Что он делает? Мы оказываем консультативную помощь семьям разных регионов Минска, а также специалистам из других центров не только Минска, но и со всей республики. Мои коллеги прошли огромное количество обучений не только в нашей стране по раннему вмешательству, и в связи с этим мы обучаем других специалистов. Екатерина Забенько:

Близкая работа с такими детьми – это, наверное, самый лучший опыт, который может быть у специалиста, когда ты своими глазами видишь за 20 лет, какие происходят изменения. Вы вырастили многих из этих детей. Александр Яковлев:

В этом ценность раннего вмешательства. Но Екатерина Ивановна немного скромничает, они не только пионеры, они лучшие. Если они по отношению к детям выступают в роли коуча, то сотрудники по отношению к нам, я имею в виду, коллегам, выступают, в роле ментора. И ценность этой службы в том, что, во-первых, они не пытаются установить диагноз. Это долгий, иногда очень долгий процесс. Время идет, часики тикают. У нас тысячи дней для того, чтобы выявить, определить, позаниматься и принести максимальную пользу этому ребенку. В этом суть раннего вмешательства. Выявить, направить луч внимания. Потому что у них есть категория детей, которые не относятся... Там нет нарушений развития. Там есть риск нарушения развития.