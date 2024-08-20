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Новости по тегу #Екатерина Ярмак

Получить медицинскую и психологическую помощь – куда подростки могут обратиться анонимно
20 августа 2024 19:26

Получить медицинскую и психологическую помощь – куда подростки могут обратиться анонимно

Внесены изменения – какими вакцинами дополнят национальный календарь прививок
20 августа 2024 18:39

Внесены изменения – какими вакцинами дополнят национальный календарь прививок

На помощь бросают все силы – как медики справляются с повышенной нагрузкой перед началом учебного года?
20 августа 2024 17:27

На помощь бросают все силы – как медики справляются с повышенной нагрузкой перед началом учебного года?

Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой?
20 августа 2024 16:59

Справка действует на протяжении года – когда пройти диспансеризацию перед школой?

Справка о здоровье в школу. Рассказываем, каких врачей нужно посетить перед началом учебного года
13 августа 2024 08:23

Справка о здоровье в школу. Рассказываем, каких врачей нужно посетить перед началом учебного года

Дети с психическими отклонениями могут выздороветь? Медики рассказали правду
21 сентября 2023 17:54

Дети с психическими отклонениями могут выздороветь? Медики рассказали правду

Главврач: большая часть детей, которые проходят через центры раннего вмешательства, выходит с хорошим результатом
21 сентября 2023 17:48

Главврач: большая часть детей, которые проходят через центры раннего вмешательства, выходит с хорошим результатом

В Ракове прошёл пилотный проект по медицинской реабилитации детей с психическими отклонениями. Какие результаты?
21 сентября 2023 17:18

В Ракове прошёл пилотный проект по медицинской реабилитации детей с психическими отклонениями. Какие результаты?