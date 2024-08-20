Новости по тегу #Екатерина Ярмак

Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Справка в школу. Как пройти врачей максимально быстро и эффективно, в какое время лучше обращаться, как выстроить логистику и алгоритм? О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
О том, что такое диспансеризация, и как изменился календарь прививок, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
06 октября 2026 06:29
06 октября 2026 06:22
06 октября 2026 05:55
06 октября 2026 05:41
05 октября 2026 20:24
05 октября 2026 20:20
05 октября 2026 20:07
05 октября 2026 19:57