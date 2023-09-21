«У него не было ни взгляда, ни указательного жеста». Рассказываем, как лечат особенных детей

Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации. Екатерина Забенько, СТВ:

Не все родители готовы афишировать, что воспитывают особенных детей, но все же есть семьи, которые справедливо считают это частью социализации собственного ребенка. Нам удалось познакомиться с такой мамой, которая вместе с сыном попала в руки специалистов центра раннего вмешательства. Вашему вниманию история, в которой нет слова «диагноз», а есть задача быть счастливыми и успешными.

Родители Артема далеко не сразу поняли, что с их сыном что-то не так. И только когда мальчику еще не было двух лет и в семье родилась девочка, поняли, что старший ребенок слабо реагирует и на дочку, и на папу с мамой.

Вероника Будейко, мама:

У него не было ни взгляда, ни указательного жеста, ни речи. И нам ставили предварительный диагноз аутизм. Он мог играть сам, сверстники не нужны были, и у нас началась из-за этого паника, мы обратились в этот центр. Специалисты определили задержку в развитии, семья Будейко обратилась в центр раннего вмешательства поликлиники № 19. Здесь Артем попал в руки слаженной команды психологов и дефектологов, и все его привычки стали постепенно обретать повадки обычного ребенка. Вероника Будейко:

У него появился взгляд, у него появились жесты, ему теперь нравится играть вместе, не одному. Он всегда теперь, если я была раньше рядом, он куда-то уходил, ему было все равно, где я нахожусь. На данный момент он теперь всегда со мной, меня везде тянет: поиграть, покушать. Это все очень нам помогло.

Цель специалистов центра – научить близких максимально раскрыть возможности своего ребенка. Если раньше Артем разбрасывал предметы, то теперь научился с ними играть. Если раньше малыша было сложно даже накормить, то теперь уже самостоятельно пьет из чашки. Для всех участников обучения это огромный прогресс. Вероника Будейко:

Сейчас у нас есть достижение. Мы едим сами, мы пьем сами. В принципе, это для матери, особенно маленьких двух детей, это очень большой плюс. Сейчас родители берут новую высоту – гулять с Артемом и получать от этого удовольствие. Дальше мальчику предстоит научиться одеваться. И каждый новый шаг в жизни – для него подвиг.

Вероника Будейко:

Сейчас нам намного проще даже и на улице стало. Если раньше он не слышал, когда я ему говорю: «Артем, пошли», – то теперь он идет всегда со мной за руку. Я думаю, это очень большой прогресс, он очень большой молодец, и мы будем стараться дальше и дальше с ним заниматься. После первых побед в борьбе с нарушениями в развитии Артема начался новый этап совместной работы специалистов центра раннего вмешательства И родителей мальчика. К слову, особенности сына только сплотили семью Будейко и дали еще больше сил для того, чтобы Артем смог быстрее развиваться и адаптироваться. Сегодня молодая мама двоих детей Вероника, получив ценный опыт в общении со своим особенным мальчиком, может продолжать получать поддержку из центра дистанционно. Для этого психолог Алина Анатольевна, которая взяла под свое крыло семью Будейко, связывается с мамой по видеосвязи, вместе с ней наблюдает и корректирует поведение Артема.

Алина Ничкасова, психолог центра раннего вмешательства поликлиники № 19:

В естественных жизненных ситуациях у мамы гораздо больше возможностей, чем у любого специалиста, даже команды специалистов, потому что она с ребенком находится 24 часа в сутки. И зная особенности, например, как построить визуальный контакт, чтобы ребеночек чуть больше сосредоточился, как привлечь внимание к лицу, как, например, сформировать указательный жест, чтобы малыш мог попросить ее о чем-то, у нее гораздо больше. Если мама знает, как это сделать, она эту ситуацию ежедневно использует очень много раз. И тогда проб становится все больше и больше, гораздо больше, чем у любого специалиста. Таких центров, как этот, в Минске еще 8. В Беларуси есть прекрасные специалисты и возможности, чтобы работать с особенными детьми. Занятия с малышами и их родителями проводят в специально оборудованных комнатах. Белорусская медицина не стоит на месте, подходы совершенствуются, появляются новые методы. Для каждого малыша в центре подбирают индивидуальную программу лечения.