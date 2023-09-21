«У него не было ни взгляда, ни указательного жеста». Рассказываем, как лечат особенных детей
Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации.
Екатерина Забенько, СТВ:
Не все родители готовы афишировать, что воспитывают особенных детей, но все же есть семьи, которые справедливо считают это частью социализации собственного ребенка. Нам удалось познакомиться с такой мамой, которая вместе с сыном попала в руки специалистов центра раннего вмешательства. Вашему вниманию история, в которой нет слова «диагноз», а есть задача быть счастливыми и успешными.
Родители Артема далеко не сразу поняли, что с их сыном что-то не так. И только когда мальчику еще не было двух лет и в семье родилась девочка, поняли, что старший ребенок слабо реагирует и на дочку, и на папу с мамой.
Вероника Будейко, мама:
У него не было ни взгляда, ни указательного жеста, ни речи. И нам ставили предварительный диагноз аутизм. Он мог играть сам, сверстники не нужны были, и у нас началась из-за этого паника, мы обратились в этот центр.
Специалисты определили задержку в развитии, семья Будейко обратилась в центр раннего вмешательства поликлиники № 19. Здесь Артем попал в руки слаженной команды психологов и дефектологов, и все его привычки стали постепенно обретать повадки обычного ребенка.
Вероника Будейко:
У него появился взгляд, у него появились жесты, ему теперь нравится играть вместе, не одному. Он всегда теперь, если я была раньше рядом, он куда-то уходил, ему было все равно, где я нахожусь. На данный момент он теперь всегда со мной, меня везде тянет: поиграть, покушать. Это все очень нам помогло.
Цель специалистов центра – научить близких максимально раскрыть возможности своего ребенка. Если раньше Артем разбрасывал предметы, то теперь научился с ними играть. Если раньше малыша было сложно даже накормить, то теперь уже самостоятельно пьет из чашки. Для всех участников обучения это огромный прогресс.
Вероника Будейко:
Сейчас у нас есть достижение. Мы едим сами, мы пьем сами. В принципе, это для матери, особенно маленьких двух детей, это очень большой плюс.
Сейчас родители берут новую высоту – гулять с Артемом и получать от этого удовольствие. Дальше мальчику предстоит научиться одеваться. И каждый новый шаг в жизни – для него подвиг.
Вероника Будейко:
Сейчас нам намного проще даже и на улице стало. Если раньше он не слышал, когда я ему говорю: «Артем, пошли», – то теперь он идет всегда со мной за руку. Я думаю, это очень большой прогресс, он очень большой молодец, и мы будем стараться дальше и дальше с ним заниматься.
После первых побед в борьбе с нарушениями в развитии Артема начался новый этап совместной работы специалистов центра раннего вмешательства И родителей мальчика. К слову, особенности сына только сплотили семью Будейко и дали еще больше сил для того, чтобы Артем смог быстрее развиваться и адаптироваться. Сегодня молодая мама двоих детей Вероника, получив ценный опыт в общении со своим особенным мальчиком, может продолжать получать поддержку из центра дистанционно. Для этого психолог Алина Анатольевна, которая взяла под свое крыло семью Будейко, связывается с мамой по видеосвязи, вместе с ней наблюдает и корректирует поведение Артема.
Алина Ничкасова, психолог центра раннего вмешательства поликлиники № 19:
В естественных жизненных ситуациях у мамы гораздо больше возможностей, чем у любого специалиста, даже команды специалистов, потому что она с ребенком находится 24 часа в сутки. И зная особенности, например, как построить визуальный контакт, чтобы ребеночек чуть больше сосредоточился, как привлечь внимание к лицу, как, например, сформировать указательный жест, чтобы малыш мог попросить ее о чем-то, у нее гораздо больше. Если мама знает, как это сделать, она эту ситуацию ежедневно использует очень много раз. И тогда проб становится все больше и больше, гораздо больше, чем у любого специалиста.
Таких центров, как этот, в Минске еще 8. В Беларуси есть прекрасные специалисты и возможности, чтобы работать с особенными детьми. Занятия с малышами и их родителями проводят в специально оборудованных комнатах. Белорусская медицина не стоит на месте, подходы совершенствуются, появляются новые методы. Для каждого малыша в центре подбирают индивидуальную программу лечения.
Светлана Чипурко, учитель-дефектолог центра раннего вмешательства поликлиники № 19:
Когда ребенок учится коммуникации, когда мы вместе улыбаемся друг другу, когда мы учимся вместе гулить, лепетать, первые облегченные слова, первые предпосылки понимания речи, когда ребенок понимает, где мама, где папа, где часики.
Артем очень способный посетитель центра раннего вмешательства. Все некогда сложные задачи постепенно стали даваться ему проще. И сегодня уже в частном доме семьи Будейко бывают гости, где дети прекрасно ладят друг с другом и со взрослыми. И Артем уже не закрывается в себе, а провожает привычным для здоровых детей и долгожданным для таких, как наш герой: пока-пока!
В каком возрасте выявляются психические нарушения ребёнка? Рассказали эксперты. Подробности здесь.