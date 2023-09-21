Муковозчик: лучше зрелища, чем навзрыд ревущий беглый, белорусская природа ещё не придумала

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Еще никогда простой указ о порядке делопроизводства не вызывал у белорусов столько эмоций. За Бугом – зарево ненависти. Под Вильней – стоны и слезы. И ведь речь всего-то о крючкотворстве, недостойном невероятного внимания, но именно невероятных Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» и торкнул больше всех остальных. И чем невероятнее белорус, тем сильнее его торкнуло.
Вся верхушка беглых натурально в шоке, в истерике, в соплях и в слезах. Они снова проиграли белорусскому государству. Батька снова их сделал легким росчерком пера. Они снова ревут белугами, как истеричные дети.
Ни один указ Президента на моей памяти не вызывал столько беглых слез и соплей – читайте здесь
Вообще-то, лучше зрелища, чем ревущий навзрыд беглый, белорусская природа еще не придумала. Но заставить рыдать целое стадо овец – это высший класс законотворческой деятельности. Им даже их доктор советует – плачьте, чего уж теперь, ревите, не смотрите, что происходит, не расстраивайте себя еще больше.
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