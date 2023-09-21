Муковозчик: лучше зрелища, чем навзрыд ревущий беглый, белорусская природа ещё не придумала

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Еще никогда простой указ о порядке делопроизводства не вызывал у белорусов столько эмоций. За Бугом – зарево ненависти. Под Вильней – стоны и слезы. И ведь речь всего-то о крючкотворстве, недостойном невероятного внимания, но именно невероятных Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» и торкнул больше всех остальных. И чем невероятнее белорус, тем сильнее его торкнуло.

Вся верхушка беглых натурально в шоке, в истерике, в соплях и в слезах. Они снова проиграли белорусскому государству. Батька снова их сделал легким росчерком пера. Они снова ревут белугами, как истеричные дети.

Ни один указ ­­­Президента на моей памяти не вызывал столько беглых слез и соплей – читайте здесь

Вообще-то, лучше зрелища, чем ревущий навзрыд беглый, белорусская природа еще не придумала. Но заставить рыдать целое стадо овец – это высший класс законотворческой деятельности. Им даже их доктор советует – плачьте, чего уж теперь, ревите, не смотрите, что происходит, не расстраивайте себя еще больше.