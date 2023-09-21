В Ракове прошёл пилотный проект по медицинской реабилитации детей с психическими отклонениями. Какие результаты?

Мы любим и ждем всех детей, которые появляются на этот свет. Не у всех маленьких жителей Беларуси простая судьба. Иногда приходится побороться за свое здоровье, право на счастье и место в обществе. В программе «Большой город» на СТВ поговорили об особенных детях. Речь не только о лечении, но и социальной адаптации. Екатерина Забенько, СТВ:

Эта тема получила новый виток развития благодаря личному вниманию, участию Натальи Ивановны Кочановой, председателя Совета Республики, созданию консультативного совета при Совете Республики. Как это поспособствовало активизации работы с такими детьми, их социализации, реабилитации и адаптации?

Екатерина Ярмак, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Знаете, внимание к этой проблеме было на достаточно высоком уровне со стороны государства всегда. Но когда кто-то делает такой яркий акцент, привлекая к этой проблеме уже не только те сферы, которые должны заниматься этой проблемой, но и общественность, СМИ, различные организации, когда мы начинаем бить во все колокола, то тогда запускается и потенцируется этот процесс многократно, находятся новые формы взаимодействия и работы, как получилось в нашем случае. Потому что мы медики, мы осознаем и знаем свои задачи, которые мы должны выполнять в плане этой проблемы. Но вместе с тем на сегодня благодаря рекомендациям консультативного совета при Совете Республики мы организовали новую форму работы с такими детками на базе медицинского центра детской реабилитации «Пралеска», где дети в стандартной жизни получают медицинскую реабилитацию, сейчас детки имеют возможность получить еще и социальную реабилитацию. Екатерина Забенько:

Это был пилотный проект. Вы попробовали, как оно получилось, и будет ли дальше продолжена эта работа? Потому что я так понимаю, что все, кто был в этом задействован, увидели результаты и прекрасно провели время.

Екатерина Ярмак:

Да, знаете, место само находится в Ракове. Живописный сосновый бор. Все предназначено для реабилитации детей, которые имеют соматическую патологию. Конечно, мы запускали этот проект как пилотный, потому что мы не могли предсказать, каким образом завершится этот проект и какие будут у него итоги. Мы все очень боялись, мы очень сильно к этому готовились, потому что на самом деле в Минске даже недостаточно специалистов, которые владеют всеми формами работы с такими детками. Все было хорошо. По итогу реабилитации мы провели анкетирование, все респонденты наши указали, что им нравится такая форма реабилитации, что они бы хотели приехать в «Пралеску» вновь. Но вместе с тем они дали нам уже со своей стороны обратную связь, свои рекомендации, свои пожелания о том, чего им не хватило. Комитет по здравоохранению принял такое решение, что мы будем продолжать данную форму работы, но уже несколько в ином формате, потому что тот пилот, который мы организовывали, у нас были очень сжатые сроки, и мы упустили один из важных аспектов, то есть ту самую социальную интеграцию, о которой мы говорим. Потому что на реабилитацию они приехали сами, не было других детей. Сейчас же мы хотим сделать так, чтобы были и эти детки с их родителями, и другие детки, чтобы они вместе имели возможность играть на детской площадке, посещать бассейн, какие-то дополнительные процедуры, вливаться в общество и в жизнь. К слову, и даже в этом заезде для родителей был организован досуг, потому что заниматься ребенком круглые сутки тоже тяжело, мы все это понимаем. Поэтому были и дискотеки, был просмотр кинофильмов, они сами между собой очень хорошо общаются, познакомились все, у них есть родительский чат, в котором они общаются. Если честно, было невероятно приятно, что это все удалось, потому что усилий это стоило колоссальных. Мы надеемся, что впредь у нас тоже все получится в этом плане. Екатерина Забенько:

Такая вот социализация важна не только самим этим детям, но и, наверное, всему обществу, чтобы мы становились добрее, адекватнее, чтобы мы принимали не таких, какие мы, и относились соответственно.

Александр Яковлев, главный врач УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями»:

Безусловно, это процесс с двусторонним движением. И вся эволюция отношений к особым детям говорит о том, что меняется все: меняется общество, меняется семья, меняется отношение государства. Все составляющие этого процесса, безусловно, эволюционируют. И вот эта социальная интеграция – это и метод, и цель, и средство. Потому что мы не сможем, мы уже прошли этот этап. Он был давно и закончился, когда эти дети были особенными. Они были где-то там. Сейчас они с нами, они среди нас. И сама реабилитация, и сама жизнь предполагают такой подход. Вопрос в другом. Дело в том, что, как правило, это же не только проблема ребенка, это проблема всей семьи. Эта вся семья выпадает из социума. Поэтому и методы, и парадигма, и наше видение должны исходить из того, что социализируем мы не только ребенка, но вот этот весь микросоциум вокруг ребенка. Это не только родители, это бабушки, это просто люди, которые реально осуществляют уход.