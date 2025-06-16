Родник Маккавеев исцеляет! Рассказываем об интересных местах для туристов во Вселюбе

Новогрудчина – всегда отличная идея для путешествий! Если вы поклонники традиций и любите интерактив, отправляйтесь во Вселюб. Анимационная программа «О’Рурковская мовка» подарит яркие эмоции. Туристы в восторге. Все действо разворачивается возле источника святых мучеников Маккавеев.

Место силы! Во вселюбском оазисе можно хорошенько освежиться и наполниться энергией природы. Здесь есть купель Благодатного Креста Господня. Старожилы признаются, вода чудодейственная, лечит душу и тело. Особенно помогает тем, у кого проблемы с суставами. Окунулся, обновился и оздоровился!