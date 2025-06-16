Родник Маккавеев исцеляет! Рассказываем об интересных местах для туристов во Вселюбе
Новогрудчина – всегда отличная идея для путешествий! Если вы поклонники традиций и любите интерактив, отправляйтесь во Вселюб. Анимационная программа «О’Рурковская мовка» подарит яркие эмоции. Туристы в восторге. Все действо разворачивается возле источника святых мучеников Маккавеев.
Место силы! Во вселюбском оазисе можно хорошенько освежиться и наполниться энергией природы. Здесь есть купель Благодатного Креста Господня. Старожилы признаются, вода чудодейственная, лечит душу и тело. Особенно помогает тем, у кого проблемы с суставами. Окунулся, обновился и оздоровился!
Жанна Трохимчик, культорганизатор Вселюбского сельского дома культуры:
Граф О’Рурк быў вельмі ветлівым чалавекам, любіў ён пашпацыраваць па сваіх мясцінах і з кожным аднавяскоўцам пагутарыць. Ён абавязкова вітаўся з кожным, здымаючы шляпу.
Ох, и славный был граф О’Рурк! Наследник ирландских королей правил во Вселюбе с 1820 года и сделал немало добрых дел. На этом месте он построил баньку – мовку, которая стала настоящим хитом. Хозяин любил принимать гостей, а они привозили ему в подарок ароматные веники.
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