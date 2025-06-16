Как церковь привлекает белорусскую молодёжь? Иерей Михаил Стреха рассказал о мероприятиях

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Михаилом Стрехой, главой Молодежного отдела Минской епархии.
Олег Лепешенков, СТВ:
В одних храмах молодых людей существенно больше, чем в других. Почему?
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с иереем Михаилом Стрехой, главой Молодежного отдела Минской епархии.
Олег Лепешенков, СТВ:
В одних храмах молодых людей существенно больше, чем в других. Почему?
Иерей Михаил Стреха, клирик прихода храма великомученика Георгия Победоносца г. Минска, председатель отдела по делам молодежи Минской епархии:
Это отчасти зависит от того, какой район. Мы знаем, что Минск – разноплановый. Если молодые районы, где семьи многодетные. Есть люди, где живут люди постарше. Однако есть молодежные инициативы, которые привлекают молодежь из разных районов.
Очень интересно работать с невоцерковленной молодежью. Они хотят узнать что-то новое жизни – что такое церковь, что там происходит и как я как молодой человек могу там себя проявить. Это порождает момент неформальных встреч, где мы просто разговариваем. Там нет каких-то вероучительных моментов – это в первую очередь дружба.
Иерей Михаил Стреха:
Для этого подошел формат кофейни. Я бы даже сказал, формат антикафе, потому что там нет привычных для нас нет, но это пространство располагает к доверительному диалогу. Еще один из форматов – это библейские встречи.
Как стать участником встреч и какие еще мероприятия проводит церковь для молодежи? Смотрите в видео.