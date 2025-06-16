Как церковь привлекает белорусскую молодёжь? Иерей Михаил Стреха рассказал о мероприятиях

Иерей Михаил Стреха, клирик прихода храма великомученика Георгия Победоносца г. Минска, председатель отдела по делам молодежи Минской епархии:

Это отчасти зависит от того, какой район. Мы знаем, что Минск – разноплановый. Если молодые районы, где семьи многодетные. Есть люди, где живут люди постарше. Однако есть молодежные инициативы, которые привлекают молодежь из разных районов.

Очень интересно работать с невоцерковленной молодежью. Они хотят узнать что-то новое жизни – что такое церковь, что там происходит и как я как молодой человек могу там себя проявить. Это порождает момент неформальных встреч, где мы просто разговариваем. Там нет каких-то вероучительных моментов – это в первую очередь дружба.