Прямой эфир

«Всё закрыто – невозможно попасть». Иностранцы въезжают в Беларусь с украинской территории, чтобы вернуться домой

15 марта 2022 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Граждане Украины продолжают прибывать в нашу страну за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки их количество составило почти 250 человек. Также в Беларусь приезжают иностранцы, которые не могут выехать домой с украинской территории. Так не удалось вернуться на родину жительнице Израиля. В Украине она гостила у родственников.

«Всё закрыто – невозможно попасть». Иностранцы въезжают в Беларусь с украинской территории, чтобы вернуться домой-1

Я хочу улететь в Израиль, мне нужно попасть в израильское посольство.
Попасть в израильское посольство вы хотите в Минске, да?
Потому что это сейчас единственная возможность, потому что в Украине, к сожалению, все закрыто – невозможно попасть.
Сейчас проследуете в Минск?
Да.
И там будете обращаться в посольство?
Да, в израильское посольство. В Израиле у меня живут родители.
С целью убытия в Израиль?
Да.

«Всё закрыто – невозможно попасть». Иностранцы въезжают в Беларусь с украинской территории, чтобы вернуться домой-4

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Беларусью.

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?
15 марта 2022 11:48

«Тут я прожила всю жизнь». Почему белорусы не хотят уезжать из глубинки?

Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?
15 марта 2022 11:31

Ещё хотим, чтобы сплавы на байдарках развивались. Почему белорусские болота привлекают туристов?

«Это новый уровень научных исследований». Какую программу подготовили в детском технопарке?
15 марта 2022 11:17

«Это новый уровень научных исследований». Какую программу подготовили в детском технопарке?