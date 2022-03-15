«Всё закрыто – невозможно попасть». Иностранцы въезжают в Беларусь с украинской территории, чтобы вернуться домой

Граждане Украины продолжают прибывать в нашу страну за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки их количество составило почти 250 человек. Также в Беларусь приезжают иностранцы, которые не могут выехать домой с украинской территории. Так не удалось вернуться на родину жительнице Израиля. В Украине она гостила у родственников.

– Я хочу улететь в Израиль, мне нужно попасть в израильское посольство.

– Попасть в израильское посольство вы хотите в Минске, да?

– Потому что это сейчас единственная возможность, потому что в Украине, к сожалению, все закрыто – невозможно попасть.

– Сейчас проследуете в Минск?

– Да.

– И там будете обращаться в посольство?

– Да, в израильское посольство. В Израиле у меня живут родители.

– С целью убытия в Израиль?

– Да.