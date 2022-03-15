«Всё закрыто – невозможно попасть». Иностранцы въезжают в Беларусь с украинской территории, чтобы вернуться домой

Граждане Украины продолжают прибывать в нашу страну за помощью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки их количество составило почти 250 человек. Также в Беларусь приезжают иностранцы, которые не могут выехать домой с украинской территории. Так не удалось вернуться на родину жительнице Израиля. В Украине она гостила у родственников.
– Я хочу улететь в Израиль, мне нужно попасть в израильское посольство.
– Попасть в израильское посольство вы хотите в Минске, да?
– Потому что это сейчас единственная возможность, потому что в Украине, к сожалению, все закрыто – невозможно попасть.
– Сейчас проследуете в Минск?
– Да.
– И там будете обращаться в посольство?
– Да, в израильское посольство. В Израиле у меня живут родители.
– С целью убытия в Израиль?
– Да.
Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме. Украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов на границе с Беларусью.