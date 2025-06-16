Прямой эфир

Сергей Шевченко занял второе место в общем зачёте веломногодневки «Золото Ладоги»

16 июня 2025 12:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Представитель клуба «Минск» Сергей Шевченко занял второе место в общем зачете веломногодневки «Золото Ладоги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи стран. После четырех этапов общий зачет возглавлял белорусский гонщик, однако падение на пятом этапе не позволило ему удержать лидерство. Общий зачет выиграл россиянин Артемий Хомяков, Шевченко занял второе место. На заключительном, седьмом этапе серебряным призером стал наш Владимир Гороховик, который в итоговом протоколе велогонки занял 7-е место. На 19-й позиции расположился Артем Королек.

# Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусско-российский дуэт Шиманович и Козырёва стали победительницами турнира WTA-125 в Валенсии
16 июня 2025 12:02

Белорусско-российский дуэт Шиманович и Козырёва стали победительницами турнира WTA-125 в Валенсии

О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»
15 июня 2025 18:36

О чемпионстве, тренерской карьере, команде и планах – пообщались с главным тренером ГК «СКА-Минск»

Клуб «Минск» стал бронзовым призёром ЧБ по мини-футболу
14 июня 2025 19:31

Клуб «Минск» стал бронзовым призёром ЧБ по мини-футболу