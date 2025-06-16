Сергей Шевченко занял второе место в общем зачёте веломногодневки «Золото Ладоги»

Представитель клуба «Минск» Сергей Шевченко занял второе место в общем зачете веломногодневки «Золото Ладоги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из семи стран. После четырех этапов общий зачет возглавлял белорусский гонщик, однако падение на пятом этапе не позволило ему удержать лидерство. Общий зачет выиграл россиянин Артемий Хомяков, Шевченко занял второе место. На заключительном, седьмом этапе серебряным призером стал наш Владимир Гороховик, который в итоговом протоколе велогонки занял 7-е место. На 19-й позиции расположился Артем Королек.