Прямой эфир

619 граждан Украины прибыли в Беларусь с 24 февраля

11 марта 2022 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларусь, начиная с 24 февраля, прибыли 619 граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пересечения границы им оказывается всяческая помощь.  

619 граждан Украины прибыли в Беларусь с 24 февраля-1

Нуждающиеся временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме, а вот украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов.  

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях
11 марта 2022 08:24

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях

«Карго – это сейчас самый горячий тренд». Рассказываем, как модно носить вещи из денима в 2022 году
11 марта 2022 08:22

«Карго – это сейчас самый горячий тренд». Рассказываем, как модно носить вещи из денима в 2022 году

Когда нужно начинать учить собаку командам и каким должен быть хороший кинолог?
11 марта 2022 08:17

Когда нужно начинать учить собаку командам и каким должен быть хороший кинолог?