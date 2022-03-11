619 граждан Украины прибыли в Беларусь с 24 февраля

Новости Беларуси. В Беларусь, начиная с 24 февраля, прибыли 619 граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пересечения границы им оказывается всяческая помощь.
Новости Беларуси. В Беларусь, начиная с 24 февраля, прибыли 619 граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пересечения границы им оказывается всяческая помощь.
Нуждающиеся временно размещены в гостиницах и санаториях Гомельской области. Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме, а вот украинская сторона приостановила работу своих погранпереходов.