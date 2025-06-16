Белорусско-российский дуэт Шиманович и Козырёва стали победительницами турнира WTA-125 в Валенсии

Белорусско-российский дуэт Ирина Шиманович и Мария Козырева стали победительницами теннисного турнира WTA-125 в испанской Валенсии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В финальном матче парного разряда девушки были сильней испанского тандема Кавалье Реймерс/Фита Болуда со счетом 6:3, 6:4.

Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира WTA-250 в британском Ноттингеме. В финальном матче квалификации белоруска выиграла у испанки Кристины Букши – 6:3, 6:4. 16 июня Саснович в первом круге основной сетки сыграет с китаянкой Чжу Линь.