Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением

Новости Беларуси. В Мозырской районной больнице прооперировали раненую гражданку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приемное отделение ее доставили с белорусско-украинской границы на машине скорой помощи. Пострадавшая была с ребенком. Позже она сообщила, что выжить помогли российские военнослужащие, которые оперативно эвакуировали и довезли их до границы. Как рассказала женщина, ранение она получила в результате обстрела их дома неизвестными. Сама она предполагает, что это были мародеры.

Людмила, жительница Украины:

Сначала в госпиталь нас военный отправили. Там оказали помощь, наложили жгут. И потом сюда. Гражданских они направляют в эту больницу. Здесь все доктора сразу посмотрели с утра сегодня. Девочки-медсестры кушать принесли.

Виктор Журавский, заведующий хирургическим отделением Мозырской городской больницы:

Мама имеет огнестрельное ранение сквозное грудной клетки. Оказана первая помощь в виде манипуляций по поводу этого ранения. Состояние ее стабилизировано. Будет продолжать дальнейшее лечение у нас в отделении.