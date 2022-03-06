Прямой эфир

Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением

06 марта 2022 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Мозырской районной больнице прооперировали раненую гражданку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением-1

В приемное отделение ее доставили с белорусско-украинской границы на машине скорой помощи. Пострадавшая была с ребенком. Позже она сообщила, что выжить помогли российские военнослужащие, которые оперативно эвакуировали и довезли их до границы. Как рассказала женщина, ранение она получила в результате обстрела их дома неизвестными. Сама она предполагает, что это были мародеры.  

Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением-4

Людмила, жительница Украины:  
Сначала в госпиталь нас военный отправили. Там оказали помощь, наложили жгут. И потом сюда. Гражданских они направляют в эту больницу. Здесь все доктора сразу посмотрели с утра сегодня. Девочки-медсестры кушать принесли.  

Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением-7

Виктор Журавский, заведующий хирургическим отделением Мозырской городской больницы:  
Мама имеет огнестрельное ранение сквозное грудной клетки. Оказана первая помощь в виде манипуляций по поводу этого ранения. Состояние ее стабилизировано. Будет продолжать дальнейшее лечение у нас в отделении.  

Её эвакуировали российские военные. В Мозыре прооперировали украинку с огнестрельным ранением-10

Жизни Людмилы сейчас ничего не угрожает. Ее дочь 2006 года рождения не пострадала. Женщина благодарит белорусских врачей за своевременную помощь и внимание.  

# Беларусь-Украина # общество # Виктор Журавский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей
06 марта 2022 13:24

Должен был сделать коктейли Молотова и подорвать ж/д пути. Задержан 43-летний житель Осиповичей

Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?
06 марта 2022 12:02

Народные приметы на вторую неделю весны. Почему нельзя спать днём 10 марта и когда потеплеет?

Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?
06 марта 2022 11:59

Санитарная обрезка веток и побелка. Что важно сделать дачнику в начале весны?