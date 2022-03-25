«Они закрыты, напуганы». В детском реабилитационном центре под Минском находятся 26 жителей ДНР

Новости Беларуси. В детском реабилитационном центре под Минском сегодня находятся 26 жителей, которые приехали к нам из ДНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них не только дети-инвалиды, но также беременные женщины, их дочери и сыновья. Многие впервые узнали, что такое боевые действия, восемь лет назад и теперь вновь вынуждены прятаться от взрывов.

По подвалам и убежищам людей собирала Ольга Волкова, директор организации «Дельфины». В феврале, как только произошло обострение конфликта, она четко решила заняться эвакуацией. Детей приняли в Подмосковье, Абхазии и Казани. Беларусь не осталась в стороне. Благотворительное движение «Дельфины», начиная с 2014 года, тесно сотрудничает с фондом Алексея Талая. Связь не теряли даже в более спокойные для ДНР времена. А вот с конца февраля телефон Ольги Волковой звонил без перерывов.

Ольга Волкова, директор Донецкой общественной организации для детей-инвалидов «Дельфины»:

Все до единого каждую ночь – Оля как у вас дела? Оля, вы как? Оля, вы живы? Оля, что? Оля, быстрее собирайтесь, приезжайте, мы вас ждем. Помощники Алексея звонили мне практически каждые два часа: белорусы вас ждут, будут принимать в семьи. Мы договорились уже и для колясочников, и для таких: вези всех подряд, просто собирай всех. Просто привозите всех сюда. Ну, то есть вот такая поддержка, дружба. Это очень много значит. В реабилитационном центре дети не только приходят в себя, вновь привыкают к тишине и мирному небу, здесь они проходят и курс необходимых процедур. Ведь у многих непростой диагноз. Детей с аутизмом и ДЦП Ольга Волкова учит заботиться не только друг о друге, но также о тех, кому может быть еще хуже.

Ярослава Якименко:

Есть некоторые дети, по которым видно, что они закрыты, напуганы. Я стараюсь со своей стороны как-то вытащить с этого, то есть я общаюсь с этими людьми, чтобы они понимали, что они здесь родные нам, что мы хотим с ними общаться, что они нам не чужие. То есть пытаемся их раскрыть, чтобы они разговорились.