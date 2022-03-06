Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова открыты

В Мариуполе и Волновахе вновь открыты гуманитарные коридоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ими уже воспользовались 8 человек. Об этом заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

Также поступает информация, что зеленый коридор могут организовать 6 марта и в Харькове. Обстановка во многих районах Украины и в Донбассе остается тяжелой. За прошедшие сутки украинские военные почти 40 раз открывали огонь по территории ДНР. В том числе по Донецку. Наступление украинской армии продолжилось и в Луганской республике. Там зафиксировали более 650 обстрелов.