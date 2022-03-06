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Детали неизвестны. Погиб представитель первой украинской делегации на переговорах Денис Киреев

06 марта 2022 07:53
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Новости Украины. Погиб один из представителей первой делегации с украинской стороны – Денис Киреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Детали неизвестны. Погиб представитель первой украинской делегации на переговорах Денис Киреев-1

Ранее поступала информация, что он был убит СБУ во время задержания. В Минобороны Украины подтвердили гибель переговорщика. Но не уточнили никаких деталей произошедшего, кроме того, что это произошло во время выполнения спецоперации.  

# Международная политика # Денис Киреев # Фотофакт

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