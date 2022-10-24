В Минск приехали белорусы из зарубежья. Что они говорят о родине?

Новости Беларуси. Вдохновиться родной культурой и рассказать о национальных традициях всему миру. Белорусы зарубежья приехали в Минск на творческую стажировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39 участников из 7 стран. Это руководители творческих коллективов и общественных организаций. Благодаря им за рубежом больше знают о Беларуси. 24 октября делегаты встретились в Национальной библиотеке. Наиболее активные представители диаспоры получили награды за плодотворную работу по сохранению и популяризации национальной культуры.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Чем больше наши земляки расскажут хороших, правдивых слов у себя на местах, тем более понятная, справедливая и объективная картина будет представлена о нашей стране. Это очень важно – своими глазами увидеть, почувствовать и перенести все эмоции, всю красоту нашей страны тем людям, кто ждет хороших новостей и посылок от наших земляков, которые приехали сегодня к нам.

Алла Сандлер, представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне:

Если бы меня не беспокоила судьба моей страны, не радовали успехи или горести какие-то меня бы не тревожили, я бы здесь сейчас не находилась. И это, в общем-то, лейтмотив всех моих приездов сюда. Потому что безразличный человек сюда бы просто не приезжал.