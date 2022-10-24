Жительница Несвижа из-за болезни не выходит из дома, но создаёт настоящие шедевры. Как это удаётся рукодельнице?

Новости Беларуси. В Несвиже впервые провели районный конкурс декоративно-прикладного творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его организовал территориальный центр соцобслуживания. В нем приняли участие 15 человек. В числе призеров – Надежда Липницкая. Она создает удивительные картины, вышитые крестиком. Как только при помощи иголки и нитки сделать настоящий шедевр? Узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Вот видите, такие дырочки? Следующую, через одну не надо.

– Ой, как это просто.

Любовь к вышивке и рукоделию, рассказывает Надежда Павловна Липницкая, была у нее всегда. В юности вышивала необычные узоры на кофточках. А на школьный выпускной пришла в платье собственного дизайна и пошива, которое украсила ярким орнаментом. На пенсии хобби приобрело другой масштаб.