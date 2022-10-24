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Жительница Несвижа из-за болезни не выходит из дома, но создаёт настоящие шедевры. Как это удаётся рукодельнице?

24 октября 2022 15:13
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Новости Беларуси. В Несвиже впервые провели районный конкурс декоративно-прикладного творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его организовал территориальный центр соцобслуживания. В нем приняли участие 15 человек. В числе призеров – Надежда Липницкая. Она создает удивительные картины, вышитые крестиком. Как только при помощи иголки и нитки сделать настоящий шедевр?

Узнала наш корреспондент Дарья Седун.

Жительница Несвижа из-за болезни не выходит из дома, но создаёт настоящие шедевры. Как это удаётся рукодельнице?-1

Вот видите, такие дырочки? Следующую, через одну не надо.
– Ой, как это просто.

Жительница Несвижа из-за болезни не выходит из дома, но создаёт настоящие шедевры. Как это удаётся рукодельнице?-4

Любовь к вышивке и рукоделию, рассказывает Надежда Павловна Липницкая, была у нее всегда. В юности вышивала необычные узоры на кофточках. А на школьный выпускной пришла в платье собственного дизайна и пошива, которое украсила ярким орнаментом. На пенсии хобби приобрело другой масштаб.

Жительница Несвижа из-за болезни не выходит из дома, но создаёт настоящие шедевры. Как это удаётся рукодельнице?-7

Надежда Липницкая:
Мне это нравится, я это люблю. Помимо вышивки, я еще и шью. Поэтому работа с иголкой, руками для меня была не нова. И, в общем-то, любима.

Подробности в видеоматериале.

# Творчество # общество # Надежда Липницкая # Дарья Седун # Мария Малейко # Наталья Богуш # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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