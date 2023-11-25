Карпенков о военно-патриотических клубах: будет новая дисциплина – «Дроны», мы всё время в творческом поиске

Новости Беларуси. Мастер-класс по стрельбе, скалолазанию и фехтованию. Один из крупнейших столичных военно-патриотических клубов «Гранит» отмечает вторую годовщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на базе войсковой части 5448 обучаются больше 200 школьников. Самому младшему курсанту всего шесть лет. Старшие уже активно готовятся к поступлению в вузы. Многие выбирают направления, связанные с военным делом. В копилке ребят – навыки рукопашного боя, оказания первой медицинской помощи и даже фехтование. Уже на следующей неделе в программе клуба появится новая дисциплина – ребята будут изучать основы применения беспилотников.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Мы все время находимся в таком творческом поиске, стараемся добавить интеллектуальную составляющую – идеологическую прежде всего и интеллектуальную составляющую. Поэтому у нас будет новая дисциплина – «Дроны». Будут их изучать, применять.

Кристина Пушкина, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»:

Занимаемся мы уже почти два года. Друг рассказал нам о военно-историческом клубе, и нам тоже захотелось. Мы пришли и вот уже почти два года сюда ходим. Нам очень нравятся здесь занятия, очень интересные. Очень много интересных точек, вообще тут интересно!