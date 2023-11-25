Санкции нипочём – товарооборот растёт. Сотрудничество Минска и регионов России обсудим в «Большом городе»
Новости Беларуси. Минск открыт для всех городов и регионов России. Это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Заключено около полусотни партнерских соглашений. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества.
Минск на российском рынке – востребованность, значимость, цифры, перспективы – обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 26 ноября, в 10:00.
Самые громкие события в белорусско-российском сотрудничестве между Минском и российскими городами.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
В этом году у нас выполнена на 100 % программа импортозамещения. Мы больше 1 миллиарда долларов произвели продукции по импортозамещению только в городе Минске.
Самые важные цифры и факты, свидетельствующие о том, что санкции возможностей дали огромный потенциал для укрепления и расширения взаимовыгодных отношений.
Экспорт увеличился более чем в два раза. Хотите – верьте, хотите – нет, но так оно и есть.
Самые главные направления для обмена опытом и внедрения лучших идей, которые дадут мощный импульс развитию различных сфер деятельности для Минска и российских регионов.
Посмотрев уже реализованный подобный проект, безусловно, мы понимаем, что направление выбрано правильно и какие-то идеи, конечно же, будут подсмотрены.
Когда санкции нипочем, а цифры товарооборота говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. «Большой город» – смотрите в воскресенье, 26 ноября, в 10:00.