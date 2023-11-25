Новости Беларуси. Минск открыт для всех городов и регионов России. Это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Заключено около полусотни партнерских соглашений. Мы часто ездим друг к другу в гости и получаем от этого отличный бонус в качестве новых контрактов и возможностей для сотрудничества. Минск на российском рынке – востребованность, значимость, цифры, перспективы – обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». И вот о чем пойдет речь завтра, 26 ноября, в 10:00. Самые громкие события в белорусско-российском сотрудничестве между Минском и российскими городами.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В этом году у нас выполнена на 100 % программа импортозамещения. Мы больше 1 миллиарда долларов произвели продукции по импортозамещению только в городе Минске. Самые важные цифры и факты, свидетельствующие о том, что санкции возможностей дали огромный потенциал для укрепления и расширения взаимовыгодных отношений.

Экспорт увеличился более чем в два раза. Хотите – верьте, хотите – нет, но так оно и есть.

Самые главные направления для обмена опытом и внедрения лучших идей, которые дадут мощный импульс развитию различных сфер деятельности для Минска и российских регионов.