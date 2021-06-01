Депутат Палаты представителей: все белорусы, с кем я общалась, настолько близко к сердцу приняли ситуацию в Риге

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Жанна Чернявская. Лилия Ананич: руководители органов госуправления, чиновники давно работают в режиме перманентных санкций Юлия Бешанова, СТВ:

Еще недавно мы говорили больше о внутренней повестке, согласитесь, сейчас акценты сместились на внешний контур, потому что, мне кажется, мы испытываем беспрецедентное давление на страну. Президент сказал, что это даже не холодная, это уже «ледяная» война. Как вам кажется, как себя следует вести? Согласитесь, мы долгое время стеснялись громко говорить и заявлять о каких-то своих требованиях, пожеланиях. Сейчас как нужно себя вести в ситуации с этой «ледяной» войной? И это говорят те страны, которые хотят нас задушить? Ребята, так не пойдет

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, наверное, начну с того, что напомню. В Уставе ООН записано: «Все страны равны». По разным принципам. И мы сегодня видим, как, в общем-то, предвзято относятся к Республике Беларусь. И что интересно, это Литва, Латвия, Польша. Есть такой предмет – история. Если, скажем так, наши многие товарищи, которые ходят под БЧБ-флагом, наверное, забыли, может быть, не знают, какое давление было на протяжении многих веков со стороны той же Польши. Это если мы возьмем буквально 1921 – 1939 годы, когда Польша захватила территорию, полонизация была. То есть в жизни и в истории фактически многое остается прежним и не меняется. Предвзятое отношение к нашей стране. И действительно, сегодня это террор, наверное, всего народа Республики Беларусь. Ведь белорусы испокон веков славились тем, что они толерантные, что они трудолюбивые, добрые. Юлия Бешанова:

Но ведь это сыграло с нами злую шутку в этой истории? Жанна Чернявская:

Да. Конечно, мы всегда видим в людях только лучшее. И сегодня, конечно, мы с уважением относились и ко всем другим странам, в общем-то, к населению, которое там живет. Но, как показывает история, нужно огрызаться, нужно отстаивать свою точку зрения. Не просто так на нашей встрече в парламенте присутствовали журналисты, политологи, общественные организации. Через них сегодня необходимо говорить и доносить ту информацию, которую мы услышали в Овальном зале, и в целом. Знаете, на глаза буквально недавно попалась такая информация: статистика, факты – это цифры, их никуда не денешь, – что Латвия, Литва, там у них население небольшое, 2 миллиона, 1 миллион 800. Сегодня статистика говорит о том, что отток населения за прошлый год и уже за четыре месяца этого года колоссальный. В сутки 60 человек. И это говорят те страны, которые хотят нас задушить? Ребята, так не пойдет.

Сняли государственный флаг Республики Беларусь. Даже хамство – очень мягко будет сказано по отношению к этому Юлия Бешанова:

В случае с Ригой история повторяется? 100 лет назад в Риге подписали Рижский мирный договор, фактически без участия белорусов решили судьбу белорусского народа на многие годы. Сейчас это что? Та самая попытка переписать историю и вернуть по их мнению историческую справедливость – как к этому относиться? Жанна Чернявская:

Да, вы правильно сказали, по их мнению это так. А у нас в Республике Беларусь совсем другое мнение к этому вопросу и тому, что произошло там. Недочиновники или недополитики, как их назвать, такой шаг совершили: сняли государственный флаг Республики Беларусь. Это просто расценивается… Даже хамство – это очень мягко будет сказано по отношению к этому. Да, возможно, где-то какие-то у них мысли были, чтобы взять реванш. Но ничего не получится. Опять же, если вернуться к истории, она же все расписывает и показывает, как по факту бумерангом в ответ происходят события. В Риге во время проведения ЧМ по хоккею заменили белорусский флаг на БЧБ-полотнище Но действительно все белорусы, с кем я разговаривала и общалась, просто настолько близко к сердцу приняли эту ситуацию в Риге. Это был порыв такой единый. Действительно, как так, почему сегодня трогают государственную символику? Этого не должно быть.

Мы в прошлом году немножко стали разрозненными. Но, наверное, нужно было это все пережить Юлия Бешанова:

Это то, о чем говорил Президент, когда такие события, наоборот, сплачивают народ? Жанна Чернявская:

Да. Скорее всего, вся эта ситуация, когда мы в прошлом году немножко стали разрозненными, у каждого свое мнение. Но, наверное, нужно было это все пережить, чтобы в большинстве своем белорусы поняли, что как только нас разделят – еще когда-то Гай Юлий Цезарь говорил: «Разделяй и властвуй» – как только мы разделимся, как только это станет возможным (разницы нет, по какому принципу), значит, так наша страна…

В 2020-м приняли около 40 ратификаций соглашений между другими странами, новыми экономическими партнерами Юлия Бешанова:

Мы переживаем действительно геополитический передел мира, прежняя система рушится. Тут уже невозможно не согласиться с политологами, что мы наблюдаем, когда однополярный мир рушится. Как Беларуси в этой новой системе, мироустройстве найти свое место, что нужно делать? Что в общем мы должны сделать, чтобы сохранить это место? Сейчас действительно положение очень серьезное. Жанна Чернявская:

По-моему, политолог Шпаковский говорил о том, что все идет к тому, чтобы замкнуть кольцо вокруг России. Сделать серую зону для того, чтобы была возможность у коллективного Запада или США атаковать Россию именно из этих территорий. То есть чтобы здесь находилось население безвольное, скажем так, не принимая никаких решений. Закольцевать. Юлия Бешанова:

Так что делать?

Жанна Чернявская:

Сегодня понятно, что руководству многих стран, которые рядом с нами находятся, в принципе вообще плевать на людей, которые живут в их же странах. Это сегодня показывает то, что запретили авиалинии перелеты и над Беларусью. Все понятно, что это требует денег дополнительных, что это требует других вопросов. Сегодня Украина отказывается от электроэнергии, которую поставляет Республика Беларусь. Но зимой, когда возник вопрос о том, что Украина – к нам обратились и попросили. То есть сегодня это даже идет в ущерб своей стране в угоду коллективному Западу или США. Александр Григорьевич – очень мудрый политик, руководитель, опытный и мужественный. Потому что противостоять этому всему – это действительно нужно мужество иметь. Он говорит очень простые вещи – и я с ним на 150 % согласна, на 200 % могу подписаться под каждым словом – о том, что сегодня нужно идти, во-первых, своим путем. Во-вторых, нужно удержать экономические вопросы, экономику. Иначе ничего не получится, если мы экономику упустим. Если так прикинуть, в прошлом году только мы за год, наверное, работы приняли около 40 ратификаций соглашений между другими странами, новыми нашими экономическими партнерами. Это и торгово-экономические отношения, это военно-технические, это в образовании. То есть правительство, глава государства (очень важно личное отношение с руководством стран многих) предполагали, что сегодня будет такой серьезный гнет, удушение действительно экономическими санкциями. Предусматриваются шаги, когда мы можем – закрылись партнеры западные, значит, можно поработать в другом направлении. И это как раз прослеживается.