Лилия Ананич: руководители органов госуправления, чиновники давно работают в режиме перманентных санкций

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Лилия Ананич. Юлия Бешанова, СТВ:

Депутаты обратились к Президенту с просьбой о встрече, меньше чем через сутки эта встреча состоялась. Чем была вызвана такая необходимость обсудить вопросы с Президентом?

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что сегодня к Беларуси приковано внимание, видим, что это внимание нагнетается. Наш Президент всегда честно, открыто говорит белорусскому народу все, что происходит, расставляет акценты. Было очень важно именно из первых уст услышать информацию об актуальной повестке дня. Мы, конечно, не ожидали, что не только Президент, но и руководители органов госуправления, министры тоже выступили перед парламентариями, и это еще добавило такое комплексное видение, что же происходит. И еще раз убедило нас в том, что Беларусь права на все 100 % во всех своих действиях, связанных с последними событиями, которые обсуждаются. И очень важно, чтобы это сегодня услышал каждый гражданин нашей страны. Мы оказались в ситуации, когда острое чувство справедливости перешло точку кипения Лилия Ананич:

Фактически мы давно живем в санкционном таком режиме. Во всяком случае, как отметил Президент, руководители органов госуправления, чиновники давно работают в режиме этих перманентных санкций. Но то, что произошло в прошлом году, когда нас пытались мятежом – иного слова нет, этот мятеж, который мы увидели на наших улицах, – не получилось. И Президент очень четко, открыто сказал, назвал вещи своими именами – сейчас просто очередная фаза. Не получилось то, вступает в силу очередная задуманная, хорошо продуманная акция в отношении нашей страны. Уже теперь по экономическому удушению. То есть они понимают, что нельзя поколебать волю подавляющего большинства белорусского народа, его желание жить без чужой указки в своем государстве. Причем государстве, которое мы выстрадали и которое состоялось в такой короткий по историческим меркам период. Мы смогли это сделать, как не смогли в таком объеме, как это сделала Беларусь, другие страны. Вы посмотрите: где, в какой стране? Особенно страны, которые сегодня продемонстрировали хамское отношение, просто недопустимые действия, когда заменяется наш государственный флаг на профашистский. И мы сегодня понимаем, что нам хотят помешать уже сейчас экономически. Поэтому появилась эта массированная атака, поэтому использовали этот совершенно, скажем так, не подлежащий обсуждению в справедливости действий в отношении того, что произошло с этим самолетом. Мы фактически помогли разрешить эту непонятно как бы развернувшуюся ситуацию с этим лайнером. А если бы там действительно оказались те действия?

Юлия Бешанова:

Но в ответ мы на весь мир объявлены агрессором и фактически находимся в блокаде. Лилия Ананич:

И мы все это аккуратно – обеспечили безопасность людей, которые летели этим бортом, и имели полное право задержать тех, кто нарушил наши белорусские законы. Опять же, они граждане нашей страны. Гражданин и имеющая вид на жительство представительница, которая тоже была задержана. Поэтому мы сегодня оказались в этой ситуации, когда действительно острое чувство справедливости перешло точку кипения. Понимаете? Они переступили все красные линии, а у нас эта точка кипения тоже пройдена. Мы не можем не отвечать. Поэтому Президент всему миру открыто, честно, справедливо, с болью в сердце, потому что ничего хорошего нет в том, что нам пришлось выслать послов. Зеркальные, так сказать, неадекватные действия к нам. Но мы всему миру сказали: сегодня речь не только о Беларуси, сегодня речь о замыслах так называемого коллективного Запада переписать историю, взять исторический реванш. Следующая – Россия. И мы это понимаем. На нас обкатывают сценарий, следующая – Россия. Но мы не одни. Есть вещи, которые для каждого белоруса вне его политических взглядов, предпочтений, должны быть священными Лилия Ананич:

Разделившийся дом да не устоит. Но давайте все-таки скажем: не надо недооценивать ситуацию. И это не только поступок, как правильно оценили – недочиновники, недополитики – это спланированная и координируемая далеко не в прибалтийских государствах политика в отношении Беларуси. Политика мирных сего, которые считают, что они вправе диктовать волю народа. Ну не вписывается суверенная Беларусь в те расклады, которые рисуются для постсоветского пространства. Казалось им, наверное, закономерным, что после развала Советского Союза дальше должно рушиться в таком же темпе, в таком же ключе все. И многое удалось, закровоточила Украина. Вот сейчас мы видим такой очень жесткий накат, который не оставляет никаких сомнений в этих замыслах геополитических игроков. Но эти замыслы не имеют ничего общего с подлинными национальными интересами белорусского народа. И когда мы задавали вопросы главе государства, у меня была возможность спросить. И, конечно, я предполагала, что может ответить глава государства. Но хотелось задать этот вопрос, чтобы услышали ответ все. Что есть вещи, которые для каждого белоруса вне его политических взглядов, предпочтений, должны быть священными. Государственный флаг – это не просто уважение к государственному флагу. Уважение и защита государственного флага, какие бы у тебя ни были предпочтения политические, – это надо понимать как защиту суверенитета и независимости страны. Сегодня вот это на карте. Вот это на кону.

Сегодня диктуется Украине. Вот продиктовали закрыть воздушное пространство – и побежала. Побежала Украина, которая должна быть благодарна Беларуси за диалоговую площадку, которую мы предоставили. За то, что мы тогда, когда уже трудно было отстаивать украинских политиков и их действиях, пытались держать нейтралитет, памятуя, что политики, особенно там, в украинском политическом мире, уходят и приходят. А народ украинский – остается. Который любит Беларусь, равно как и мы относимся ко всем народам. Что надо делать? Об этом тоже разговор шел в парламенте. Мы имеем очень большие резервы в рамках евразийского экономического пространства Лилия Ананич:

Вы знаете, на вопрос «Что делать?» ответ из уст Президента прозвучал. Надо работать. Засучить рукава тем, кто еще не засучил, и работать. И причем каждому. И рабочему нужно отвечать за результат своего труда. И руководителю предприятия, и парламентариям. На парламентариев акцент глава государства очень такой важный сделал. Работать с людьми, доводить людям ту объективную картину, которая сегодня складывается. Как он сказал, быть рупором суверенитета и независимости Беларуси. Мы были, есть и остаемся вот здесь, в центре Европы. Как бы сегодня ни меняли маршруты авиалайнеры, это все пройдет. Вернутся они на эти маршруты, это просто вопрос времени. Но мы очень большие резервы имеем в рамках Союзного государства. Мы имеем очень большие резервы в рамках евразийского экономического пространства. Фактически, как сказал глава государства, вот здесь форпост этой Евразии от Китая, скажем, Беларусь и Россия, и все, что в этом, так сказать, уголке огромнейшего пространства земного. Поэтому мы не одни, рядом с нами мощная экономика России (хотя тоже достается ей). Мы имеем прекрасные отношения с целым рядом крупнейших экономик мира. Я не знаю, кто сегодня осмелится сказать, что китайская экономика – вторая. Я думаю, что сегодня, наверное, надо открыть глаза и посмотреть, что китайская экономика даст еще фору любой другой экономике. Ну и конечно, самое важное, когда такие периоды наступают в развитии страны, в ее истории – так было не раз – сплочение народа, воля народа. Понимание каждого, что речь идет о судьбе страны. Я уверена, что такие события просто закалят. Закалят нашу молодую суверенную Беларусь.

У нас демократии больше чем достаточно. У нас демократические законы, отвечающие конкретному периоду развития страны Юлия Бешанова:

Вы много общаетесь с людьми, бываете в трудовых коллективах. Насколько меняются настроения и насколько сейчас люди готовы слушать и слышать? Лилия Ананич:

Как сказал Президент, живите реальным миром, посмотрите вокруг. В отличие от вас [Жанны Чернявской – прим. ред.] у меня крупнейший район. Это центральный регион, Минская область. Город Борисов – это ключевой промышленный центр Минщины, это крупнейшие предприятия. У меня округ и территория и городская, промышленная и сельская территория. Это постоянная работа с людьми. Я хочу сказать, никогда там не было такого градуса кипения, который бы вызывал некую тревогу, что что-то там идет не так. Большинство белорусского народа проголосовало на выборах за социальное развитие дальнейшее страны. За курс развития страны во главе с таким лидером, как сегодня наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко. И мы, работая на диалоговых площадках и на встречах в трудовых коллективах, я знаю, что везде идет спокойная работа. Помните, говорили: не ходите дети в школу, родители, не несите цветы? Ответом на это было море цветов к 1 сентября, такие же белые передники, банты, когда дети шли в школу. На предприятиях – там, где нормально работает менеджмент – нормальная работа. Неплохо, скажем так, идет сбыт продукции. Все работает в плановом режиме.

Молодежь. Сегодня в парламенте была группа, порядка 30 человек. Ребята из Борисовского государственного колледжа. Ребята с открытыми глазами – а я чувствую людей – они не то что воспринимают, они говорят спасибо за то, что мы им даем возможность увидеть эту правильную плоскость. Она сегодня, жизненная плоскость, не должна быть только в виртуальном, интернетном мире. Она вот там, где работают их родители. Где они учатся. Вот в этом городе Борисове. Вот в этой столице нашей страны. Вот в этих объектах, которые сегодня в том числе Дом правительства. Парламентская деятельность – они посмотрели, как работает парламент, как принимаются законы, какая история парламентаризма. Сейчас они на экскурсии находятся в Храме-памятнике, где тоже есть что посмотреть. Я надеюсь, у меня еще будет возможность с ними пообщаться после эфира. Происходит, я бы сказала, на наших глазах очень важный процесс. С одной стороны, нас хотят задушить – это открытые карты коллективного Запада. Но вот этот процесс, когда нация становится нацией. И никому не удастся нас сломать и поставить на колени. Вот это в глазах ребят. Им по 18-19 лет. Это уже не просто школьники, это уже думающие ребята. И даже те, на мой взгляд, кто еще заблуждался осенью, уже сегодня с большей, скажем так, открытостью для себя понимают, что эти посулы непрекращающиеся… Смотрите, нам сегодня говорят: готовы выделить миллиарды долларов на нашу экономику. А как это работало в других странах? Сколько миллиардов выделили прибалтийским странам для того, чтобы у них исчезла промышленность? Где эти заводы, где эти атомные станции? У Литвы была прекрасная, наверное, станция. Где это? А нам говорят: давайте мы вам дадим на реформы, на поддержку какой-то демократии. У нас демократии больше чем достаточно. У нас демократические законы, отвечающие конкретному периоду развития нашей страны. Власть слышит людей. Где еще, в какой стране – возьмите даже парламентское измерение – регулярно целая неделя в регионе: встречи в коллективах, приемы.