В Риге во время проведения ЧМ по хоккею заменили белорусский флаг на бчб-полотнище

Новости Беларуси. Факт, который прямо указывает на то, что предпринимаемые Беларусью сегодня шаги в сфере защиты собственных интересов – более чем своевременны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Риги белорусский государственный флаг заменили на бело-красно-белое полотнище. В столице Латвии сейчас проходит чемпионат мира по хоккею и в центре города установлены флаги стран-участниц.

В числе главных действующих лиц – мэр Риги вместе с министром иностранных дел, демонстративно работая на телекамеры. Вот интересно: применительно к этому случаю кто-то вспомнит о действующем своде законов, в соответствии с которыми мировое сообщество уже не одно десятилетие выстраивает отношения?