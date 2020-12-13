Депутат Жанна Чернявская: «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ»

Новости Беларуси. В гостях студии «Неделя. P.S.» Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Последние месяцы самой важной и обсуждаемой темой стала подготовка Беларуси к шестому Всебелорусскому народному собранию. Согласитесь, если проследить и проанализировать предыдущие пять, можно увидеть, как развивалась страна. Действительно ли видно это поступательное движение, если вспомнить повестку первого и сравнить его с пятым? Первое Всебелорусское народное собрание было пронизано тем, что необходимо было поднимать промышленность

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, конечно. Сегодня, если проанализировать предыдущие собрания, можно увидеть, что первое было буквально пронизано тем, что необходимо было поднимать промышленность. Нужно было строить заводы, нужно было заботиться о народе в том плане, что банально не было продуктов питания, пищевая промышленность и машиностроение оно же вдруг не возникло. Пришлось ставить определенные задачи. Сегодня мы уже видим результат, у нас есть чем похвалиться. Те же международные индексы: когда смотришь перечень стран, то видно, что каждый десятый трактор в мире белорусский. Юлия Бешанова:

Главное, чтобы сами белорусы знали. Пробеги, которые проходят сейчас, ведь тоже заезжают на эти заводы, чтобы показать. Аналитик БИСИ: лидер государства, опирающийся на сильную команду, становится ещё сильнее Жанна Чернявская:

Конечно, да. Сегодня я почитала в соцсетях, что проходит такой автопробег и участники хотят увидеть БелАЗ, Geely, посмотреть в музее, как шло становление таких крупных промышленных предприятий. То, что ты знаешь о своей стране сегодня, – это важно. И то, что было наработано в прошлые годы, важно не потерять сегодня, а сохранить это все и приумножить, уже используя какие-то новые современные методы или орудия труда, чтобы мы все сработали на процветание нашей страны. Вот это главная мысль. Юлия Бешанова:

Мы сейчас как журналисты очень часто рассказываем об этой теме и говорим, что вся Беларусь сейчас участвует в таком общенациональном диалоге. Как на самом деле идет подготовка к собранию, сам механизм? Ведь на собрании будут вынесены конкретные документы, предложения, та же стратегия экономического развития. Как изнутри работает этот механизм? Как на местах? Что люди говорят?

Жанна Чернявская:

Пообщавшись в районах, а в моем округе пять районов, поэтому приходится много ездить и встречаться с людьми, информацию и предложения получаешь при общении на приеме граждан, на прямых линиях. «Должно быть патриотическое воспитание в каком-то другом формате» Юлия Бешанова:

Идут люди? Жанна Чернявская:

Да, люди идут, и предложений довольно много, разных – по развитию всех направлений нашей жизни. Сегодня возник общественно-политический вопрос. Если ранее не задумывались: патриотизм – он есть, он был? Мы общались с ветеранами, мы видели, какую они прошли тяжелую жизнь и как это давалось. На сегодняшний день возникает новая тема, и об этом, кстати, очень много людей говорят, что сегодня мы уже должны в образовании вспомнить о том, что должно быть патриотическое воспитание в каком-то другом формате. Предлагается вспомнить об информационной безопасности, к чему мы были и не готовы. Опять же, в системе образования должны быть, наверное, новые факультеты либо новые направления в работе, потому что и журналистика сегодня довольно серьезный груз выдерживает, надо быть готовым. «Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ» Плюс, предложения есть и по государственной символике. Есть предложения по развитию промышленности, и в малых регионах, в таких, например, как я выросла и работала, и сейчас общаюсь с людьми, касательно чернобыльской тематики. Людей очень сильно волнует, будет ли дальнейшая поддержка государственных программ. Юлия Бешанова:

То есть экономические вопросы все равно никуда не уходят? «Сегодняшняя ситуация показывает, насколько легко можно потерять все»

Жанна Чернявская:

Они никуда не уходят, и это правильно, так было всегда. Мы видим, что людей волнует тема как экономики, так и социальной сферы, социальной защиты. Это наша жизнь, мы так привыкли. Наверное, сегодняшняя ситуация показывает, насколько легко можно потерять все и оказаться в какой-то бездне, а оттуда подняться очень сложно. В основном, в регионах у нас люди это понимают. Они говорят: мы хотим работать спокойно, хотим заниматься своей семьей, детьми, получать хорошую зарплату, потому что это основа всего. Сегодня многие говорят: «Что вы вспоминаете 1990-е годы?» А как же их не вспомнить? Я в тот период была молодым специалистом и пришла на работу в торговлю, когда были пустые полки, потом появились талоны, и я прекрасно помню, что не было продуктов питания. Если семья держала какое-то свое хозяйство, то это была колоссальная поддержка. А у кого ее не было? Юлия Бешанова:

По поводу перераспределения властей. Очень много говорится о том, что часть полномочий нужно отдать на места. Достаточно ли сейчас полномочий в регионах? «По некоторым вопросам я бы добавила полномочий председателям райисполкомов и облисполкомов» Жанна Чернявская:

Возникает такой вопрос, когда перераспределение полномочий по многим вопросам. Может быть, это земельные отношения, может быть, это касается имущества. И другие вопросы, которые сегодня на довольно высоком уровне решаются. Может быть, эти вопросы могли решаться на уровне регионов, районов или областей. Поэтому по некоторым вопросам я бы добавила полномочий председателям райисполкомов и облисполкомов. Юлия Бешанова:

Чтобы с какими-то бытовыми вещами люди не обращались сразу в вышестоящие инстанции.

Жанна Чернявская:

Конечно, это и не нужно. Вопросы такие есть, они прорабатываются, уже есть предложения. Конечно же, полномочия подразумевают ответственность, поэтому надо к этому готовиться всем нам. Юлия Бешанова:

Давайте вернемся к тем самым экономическим механизмам, которые должны обеспечить Беларуси в следующей пятилетке более внушительный рост. Что это за механизмы, и кто занимается их выработкой? Жанна Чернявская:

От этого идет жизнь: как сработаем, так и будем жить, поэтому предложений масса. Юлия Бешанова:

А что вообще значит – более впечатляющий рост? Минэкономики на этой неделе озвучил некоторые цифры по инфляции, заработной плате, по увеличению уровня доходов. Насколько это реально в действующей модели? Насколько этого реально за пять лет добиться? Жанна Чернявская:

В общем-то, реально. Слушая премьер-министра Головченко, который перед нами выступал и докладывал о том, какая будет разработана программа и направления деятельности на будущую пятилетку – есть много новаций. То, что предусматривается, например, для малого и среднего бизнеса – уравнять возможности, чтобы они могли пользоваться, например, инвестициями. От этого мы только выиграем. Это одно из направлений. «Идеи и предложения довольно-таки серьезные» Стоят задачи по развитию предприятий, которые сегодня уже показали себя хорошо. Плюс недра наши, которые у нас имеются. Есть месторождения, которые работают в полную силу, но есть и те, которые покажут новые направления, а это, опять же, рынки. То, что мы делаем для того, чтобы производить новую продукцию и, самое главное, ее реализовать на экспорт – это очень важно, потому что от этого зависит дальнейшая работа каждого предприятия.

Мне очень понравилось, когда Головченко говорил о том, что сделали анализ по всем предприятиям, посмотрели, кто самостоятельно в полную силу работает, справляется с вызовами времени, в том числе с пандемией, закрыты некоторые рынки. Он показал те предприятия, которые сегодня вроде бы и могли, но есть какие-то нюансы, которые мешают развиваться и получать прибыль. Идеи и предложения довольно-таки серьезные, и все четко прослеживается: что можно в будущие год, два, три. Юлия Бешанова:

То есть эти цифры, рост благосостояния на 4,2 % – это не какая-то мифическая цифра? «Общество, власть и предприятия в отдельности никто не берет. Должна сработать общая система» Жанна Чернявская:

Это не мифическая цифра, это все продумано до мелочей, и это показывает та программа, с которой мы были ознакомлены до того, как Головченко выступал перед нами. Это вполне достижимо. Хочется сказать, что это задача не только государства или руководителей предприятий, а в этом должны участвовать все мы, каждый работник, начиная с себя. Как я буду выполнять свои обязанности на своем рабочем месте, такой будет результат. Это неразрывно. Общество, власть и предприятия в отдельности никто не берет. Должна сработать общая система, все вместе – тогда получится все. Юлия Бешанова:

Всебелорусское народное собрание – это такое исключительно белорусское ноу-хау. Мы разговаривали с историками о том, что оно уходит корнями в глубокую старину. Как сейчас к этому относятся люди, готовы ли принимать участие, ехать? Согласитесь, до летне-осенних событий белорусы были достаточно аполитичны, каждый занимался больше своими делами, а сейчас такое время, когда проснулись.

Жанна Чернявская:

Вся ситуация подтолкнула каждого человека говорить, думать о своей стране и о том, как мы будем жить и развиваться. Разговаривая с людьми, одна часть не совсем до конца понимает еще, что же это будет, как это будет. Задают вопросы: как будут выбираться делегаты, кто это должен быть? Понятно, высказывается мнение однозначно, что это должны быть авторитетные люди. Юлия Бешанова:

Вместе с тем Президент сказал, что это должен быть абсолютно полный срез всего белорусского общества. Жанна Чернявская:

Конечно, это должны быть представители всех. Вы правильную мысль сказали. Наши предки славянские, если вспомнить Новгород как один из самых ярких примеров: было народное вече, туда входили практически все люди, и решались все вопросы, начиная от политических, заканчивая экономическими и другими. Вплоть до того, что какие-то судебные направления решались. Все решалось именно народным вече. Все новое – хорошо забытое старое. О Всебелорусском народном собрании: «Это очень хорошее дело, современное, но в то же время оно подкреплено опытом» Если смотреть через призму именно этого направления, тогда можно говорить о том, что люди понимают, что это такое. Но есть вопрос: как и кто туда попадет, какие будут решаться вопросы, где они будут зафиксированы и контроль тех решений, которые выработали на данном Всебелорусском народном собрании – как это будет осуществляться? Сегодня люди не совсем видят всего механизма от начала и до конца, как это будет работать. Я думаю, что нам стоит эти нюансы открывать, разъяснять, показывать, говорить о том, к чему это приведет. Это очень хорошее дело, современное, но в то же время оно подкреплено опытом. Очень хорошее направление. Я только за.

Юлия Бешанова:

Возвращаясь к вопросу, как на местах сейчас? Идут обсуждения, кто поедет? Мы с вами затронули немножко эту тему. Вы говорите, что люди не всегда понимают. Понятно, что поедут люди статусные. Как этот механизм работает сейчас? Об участниках Всебелорусского народного собрания: «Это должны быть люди активные, которые готовы взять на себя ответственность и потом ответить» Жанна Чернявская:

Обсуждение проходит в том плане, что кто-то должен быть либо избран, либо направлен от всех групп. Это не должны быть представители только политических узких групп каких-то или политических партий и общественных объединений. Однозначно, обязательно здесь должны быть простые рабочие, например, которые работают на предприятиях, пенсионеры, может быть, молодежь. Я понимаю, что это должны быть люди активные, которые готовы взять на себя ответственность и потом ответить. Сегодня много идет разговоров: это не то, это плохо, это не сделали. Не бывает принятия каких-либо решений без ответственности. Все равно я говорю и буду говорить о том, что люди, которые придут, будут избраны либо делегированы полномочия от каких-то групп людей. В любом случае, это должны быть люди, которые будут чувствовать ответственность за то, что они будут принимать определенные решения. Юлия Бешанова:

И, наверное, уважаемые в том коллективе, от которого они будут отправлены.