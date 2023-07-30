Отсылка к Олимпиаде-80 и арены-трансформеры. Беларусь на финише подготовки к II Играм стран СНГ

Новости Беларуси. Меньше недели до старта II Игр стран СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К нам приедут более 4 тысяч атлетов из девяти стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за спортивными баталиями будут следить в разных точках нашей страны. Игры стран СНГ пройдут в каждом областном центре и других региональных городах. А в Молодечно и Жлобин отправится съемочная группа СТВ. Наш телеканал берет на себя трансляцию соревнований по пляжному волейболу и самбо. Следите за нашими эфирами, будет напряженно, местами даже нервно: спорт – дело такое, но вы точно увидите все! Мы это гарантируем. А пока спортсмены готовятся выйти на старты, а мы – в прямой эфир, Беларусь готовится оказать самый радушный прием и участникам, и болельщикам, которые приедут на Игры. Хотя нам и не привыкать принимать много гостей и такие масштабные события, но все равно готовимся самым тщательным образом. Как будем принимать, чем угощать и удивлять – обозримый финиш подготовки у Галины Буро.

Репетиции церемонии открытия II Игр стран СНГ в режиме нон-стоп, движения оттачиваются до абсолюта, под стать высокому уровню мероприятия. В церемонии задействованы свыше 1 200 человек. Грандиозное шоу пройдет уже в следующую субботу, 5 августа, в «Минск-Арене». Высокотехнологичная сцена, динамические экраны, много света, цвета и спецэффектов. Три пары ведущих, спортивный комментатор, звезды белорусской эстрады, телемосты с городами-участниками масштабного спортивного форума. Детали организаторы держат в строжайшей тайне. Но нашему каналу удалось узнать, что один из эпизодов сценария – преемственность поколений и лучших традиций спорта, а именно отсылка к Олимпиаде-80, тогда некоторые соревнования проходили и в Беларуси, когда на трибунах оживала картинка с легендарным мишкой.

Такой художественный фон повторят, но уже в современной интерпретации. А что изобразят – пока секрет.

Божена Нюшкова, второй режиссер церемонии открытия и закрытия II Игр стран СНГ:

Церемония открытия всегда подразумевает зажжение олимпийского огня, но так как мы это будем проводить в рамках «Минск-Арены», которая имеет свои правила по технике безопасности, мы придумали интересную замену этому, которую я тоже сейчас не разглашу. Последние приготовления и на спортивных объектах, где пройдут соревнования. Национальный олимпийский стадион «Динамо» – самая большая в Беларуси многофункциональная арена, рассчитана на более чем 22 тысячи зрителей. Она всегда в центре главных стартов: от чемпионата мира по футболу до II Европейских игр. А теперь стадион станет одной из площадок для II Игр стран СНГ, в частности для соревнований по легкой атлетике, ведь на «Динамо» покрытие беговой дорожки такое же, как использовалось на последней Олимпиаде.

Артем Цуран, заместитель председателя Минского горисполкома:

Что касается безопасности, на каждом объекте проведены так называемые объектовые тренировки с задействованием всех оперативных служб, предусмотрены усиленные наряды представителей милиции, медицины. Есть у спортивного события и главная особенность – впервые Игры СНГ пройдут не только в столице, но и в 10 белорусских городах. Это позволит расширить палитру впечатлений о нашей стране для гостей и устроить релокацию в регионы, чтобы не только Минск был в спортивном ритме.

Так, в Молодечно откроют пляжный сезон – разумеется, спортивный. Если специальный песок для пляжного волейбола сюда привезли еще больше 10 лет назад, то в 2023 году сделали дренаж площадки, обновили трибуны, шатры и судейскую зону.

До соревнований здесь меньше недели, сборная Беларуси уже приехала для тренировок перед важными стартами.

Ольга Авраменко, участница национальной сборной Беларуси по пляжному волейболу:

На Игры у нас очень большие надежды, ожидания. Хочется раскрыть себя, партнеров, показать, что мы хорошо готовы, что у нас сильная страна.

Столица металлургов – Жлобин – в этом году принимает соревнования Содружества по самбо. Из 10 стран в город на Днепре приедут более 200 спортсменов. Первые гости прибудут 9 августа. Схватки развернутся во Дворце игровых видов спорта. Буквально на следующей неделе его забрендируют и установят необходимое оборудование для боев.

Ирина Делец, директор Жлобинского центра олимпийского резерва:

Вы видите волейбольное покрытие, потому что у нас тренируется национальная команда страны по волейболу. Зал многофункциональный: здесь можно играть и в гандбол, и в волейбол, и в баскетбол – выставляются стойки. Поэтому нам сегодня встретить и самбо здесь проблем никаких не составляет.

Право принимать соревнования по самбо райцентр получил неслучайно – благодаря указу Президента в Жлобине появился современный и мультифункциональный спорткомплекс с бассейнами и ледовыми аренами. Центр олимпийского резерва по мировым стандартам, начиная от тренажерных и разминочных залов, заканчивая аренами-трансформерами. «Много блюд из говядины, индейки». Чем будут кормить гостей во время II Игр стран СНГ? Читайте здесь. К спортивной феерии подключится и телеканал СТВ. Мы будем вести прямые трансляции соревнований из Молодечно и Жлобина. Покажем во всех красках. Сколько стоит образ болельщика II Игр стран СНГ? Побывали в минском универмаге и увидели брендированную продукцию.

Ждет иностранных гостей и познавательная программа – для них разработаны лучшие туристические маршруты. Для болельщиков во всех городах, где пройдут Игры, на центральных площадях появятся фан-зоны, где организуют трансляции соревнований, фуд-корты, конкурсы и развлечения. В Минске такая зона гостеприимства развернется у Дворца спорта. Приглашают гостей и воочию увидеть матчи, вход на все соревнования бесплатный.

За расписанием можно следить на официальном сайте II Игр стран СНГ. А зрелищное шоу будет обеспечено.