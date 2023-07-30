Сколько стоит образ болельщика II Игр стран СНГ? Побывали в минском универмаге и увидели брендированную продукцию

Новости Беларуси. Меньше недели до старта II Игр стран СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К нам приедут более 4 тысяч атлетов из девяти стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за спортивными баталиями будут следить в разных точках нашей страны.

На неделе белорусские швейные производства завершили отшив формы для спортсменов, волонтеров, медиков и организаторов. Над концепцией единого стиля экипировки дизайнеры потрудились – органично вписали национальную символику, надписи и, конечно, родные мотивы.

Анна Галковская, художник-модельер швейного предприятия:

Использовались, конечно, наши белорусские цвета: это и красный, и зеленый, и синий, и голубые оттенки. Василек – это наш национальный цветок – здесь использовались элементы стилизованного василька.

К такой форме отлично подходит слоган II Игр стран СНГ: «Сильный характер – яркая игра». А главным талисманом стала рысь.

Галина Буро, корреспондент:

Пожалуй, эта самые известные дикие кошки Минска, их зовут Фиона и Феникс. Они живут на территории военной части специального назначения. Да и в целом в нашей стране рыси находятся под защитой государства – они занесены в Красную книгу. Это ловкие, быстрые и очень умные животные. А такие качества идеально подходят для спортивного талисмана. И этот талисман своей очаровательной улыбкой уже покоряет сердца белорусов и туристов.

Наибольшей популярностью как среди детей, так и среди взрослых, у нас пользуется, конечно, Рысик.

В главном минском универмаге зоны с брендированным товаром организованы на каждом этаже. Здесь отмечают: первое – отменное качество изделий, второе – доступную цену. Мы решили посчитать, во сколько обойдется образ болельщика: футболки – от 20 рублей, бейсболки – от 14, носки – от 4.

Плюсуем игрушку, полотенце, кружку – за все выходит чуть больше 100 рублей.