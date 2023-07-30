Сколько стоит образ болельщика II Игр стран СНГ? Побывали в минском универмаге и увидели брендированную продукцию
Новости Беларуси. Меньше недели до старта II Игр стран СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К нам приедут более 4 тысяч атлетов из девяти стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за спортивными баталиями будут следить в разных точках нашей страны.
На неделе белорусские швейные производства завершили отшив формы для спортсменов, волонтеров, медиков и организаторов. Над концепцией единого стиля экипировки дизайнеры потрудились – органично вписали национальную символику, надписи и, конечно, родные мотивы.
Анна Галковская, художник-модельер швейного предприятия:
Использовались, конечно, наши белорусские цвета: это и красный, и зеленый, и синий, и голубые оттенки. Василек – это наш национальный цветок – здесь использовались элементы стилизованного василька.
К такой форме отлично подходит слоган II Игр стран СНГ: «Сильный характер – яркая игра». А главным талисманом стала рысь.
Галина Буро, корреспондент:
Пожалуй, эта самые известные дикие кошки Минска, их зовут Фиона и Феникс. Они живут на территории военной части специального назначения. Да и в целом в нашей стране рыси находятся под защитой государства – они занесены в Красную книгу. Это ловкие, быстрые и очень умные животные. А такие качества идеально подходят для спортивного талисмана.
И этот талисман своей очаровательной улыбкой уже покоряет сердца белорусов и туристов.
Наибольшей популярностью как среди детей, так и среди взрослых, у нас пользуется, конечно, Рысик.
В главном минском универмаге зоны с брендированным товаром организованы на каждом этаже. Здесь отмечают: первое – отменное качество изделий, второе – доступную цену. Мы решили посчитать, во сколько обойдется образ болельщика: футболки – от 20 рублей, бейсболки – от 14, носки – от 4.
Плюсуем игрушку, полотенце, кружку – за все выходит чуть больше 100 рублей.
Алексей Сокол, генеральный директор универмага:
Мы не ожидали, но интерес достаточный, как среди белорусов, так и заранее многие иностранцы сюда приехали посмотреть, гости столицы. Они покупают, наряду с аббревиатурой и государственными символами и сувенирной продукцией, которая изготавливается в Республике Беларусь, символику II Игр.
Точки продаж сувениров осматривает студентка Белорусского университета физической культуры Ульяна Аникеева. На Играх она примерит статус волонтера – ей предстоит сопровождать спортивные делегации. Девушка прошла конкурсный отбор, чему очень рада, ведь интерес личный, сама профессионально занимается художественной гимнастикой.
Ульяна Аникеева, волонтер II Игр стран СНГ:
Сувенирная продукция нужна и она будет интересна, так как спортсмены приезжие ее получат, сувенирная продукция будет напоминать об этих Играх – это все-таки эмоции, воспоминания. И это очень здорово, что есть Рысик, все-таки талисман этих Игр.
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