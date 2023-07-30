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«Много блюд из говядины, индейки». Чем будут кормить гостей во время II Игр стран СНГ?

30 июля 2023 17:43
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Новости Беларуси. Меньше недели до старта II Игр стран СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К нам приедут более 4 тысяч атлетов из девяти стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за спортивными баталиями будут следить в разных точках нашей страны.

«Много блюд из говядины, индейки». Чем будут кормить гостей во время II Игр стран СНГ?-1

Готовы к встрече гостей и гостиничные комплексы. В объектах общепита сейчас тестируют подачи блюд, разработанных для зарубежных гостей. Учли религиозные особенности стран-участниц: например, исключили свинину.

«Много блюд из говядины, индейки». Чем будут кормить гостей во время II Игр стран СНГ?-4

Татьяна Кручкова, заведующая производством кафе:
В меню в основном очень много блюд из говядины, индейки, птицы, абсолютно ничего сложного. Несколько нарезок с сыром, овощи.

Отсылка к Олимпиаде-80 и арены-трансформеры. Беларусь на финише подготовки к II Играм стран СНГ. Подробнее здесь.

# Игры стран СНГ # общество # Галина Буро # Фотофакт

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