«Много блюд из говядины, индейки». Чем будут кормить гостей во время II Игр стран СНГ?

Новости Беларуси. Меньше недели до старта II Игр стран СНГ. Соревнования пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. К нам приедут более 4 тысяч атлетов из девяти стран, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А за спортивными баталиями будут следить в разных точках нашей страны.