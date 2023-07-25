«Нашим странам нужно опираться на собственные силы». Волович об итогах поездки Лукашенко в Россию

Переговоры с Владимиром Путиным, Валаам и неформальное общение. Подводим итоги сверхнасыщенной командировки Президента в Россию в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка завершилась сегодня, но заявления Александра Лукашенко, сделанные в ходе официальной части переговоров, по-прежнему широко обсуждаются.

Поживиться западной Украиной планирует Польша, а помогает в этом деле НАТО. Похожие планы вынашивают и против Союзного государства. У наших границ формируют военный кулак, но в случае агрессии ответ будет быстрым и жестким.

Николай Волович, политолог:

Вопросы военно-политической безопасности. Путин обозначил красные черты, за которые переступать нельзя. И четко заявил о том, что Российская Федерация агрессию на Республику Беларусь будет воспринимать как агрессию на саму Россию. Сегодня Беларусь является стержнем в нашем регионе, и мы прекрасно понимает, что Союзное государство на сегодня является сильным глобальным игроком. Поэтому на Западе стараются вбить разные клинья в отношения между нашими лидерами, именно поэтому нас душат санкционно. И здесь,лежат геополитические амбиции, интересы коллективного Запада, в первую очередь США.

Мощная и стабильная экономика, как неоднократно подчеркивал белорусский лидер, – это гарантия мира. Тем более не стоит забывать про нюанс в виде политики ограничений, с которой Запад начал гибридную войну.

Дик о встрече Лукашенко и Путина: думаю, были приняты кардинальные стратегические решения. Подробнее здесь.

Николай Волович:

Вопросы, которые обсуждались и стояли во главе угла на этой встрече – это вопросы экономической безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что и Республика Беларусь, и Россия подвергаются незаконным санкциям со стороны коллективного Запада и тех государств, которые к ним примыкают. Союзному государству надо опираться сна собственные силы. Для этого у нас есть все ресурсы. Россия обладает самыми богатыми недрами. Республика Беларусь обладает людским ресурсом, интеллектуальным ресурсом. Вместе, в союзе, мы можем добиться тех же результатов, которых добивался когда-то Советский Союз.