Александр Лукашенко завершил поездку в Россию. Собрали самое важное

Переговоры с Владимиром Путиным, Валаам и неформальное общение. Подводим итоги сверхнасыщенной командировки Президента в Россию в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поездка завершилась сегодня, но заявления Александра Лукашенко, сделанные в ходе официальной части переговоров, по-прежнему широко обсуждаются.

Союзное государство – беспрецедентный случай в мировой практике. Две страны – одно отечество, защищать которое и белорусы, и россияне готовы. Что важно – вместе, плечом к плечу. Заявление Владимира Путина в конце прошлой недели – тому подтверждение: агрессия против Беларуси будет означать агрессию против России. Пожалуй, на пространстве Союзного государства это понимали все, даже без слов. Потому предупреждение Президента России адресовано другим, западным соседям, которые сегодня одержимы идеями реванша, а, кроме того, разделом Украины. И если кто-то думает, что истинные мотивы до сих пор можно скрыть за фальшивым налетом демократии, им стоит открыть глаза. Лидеры Беларуси и России еще полгода назад говорили о том, что Украину хотят расчленить. Александр Лукашенко: они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше, это неприемлемо

Вбить клинья действительно пытаются. Вспомнить хотя бы общение Александра Лукашенко с зарубежными СМИ: западные журналисты были, в кавычках, обеспокоены отношениями между лидерами союзного государства после ситуации с «Вагнер». Но беспокоиться не стоит. Сегодня можно с уверенностью сказать: рассорить Беларусь и Россию не получится. Доказательство тому – встреча глав в Санкт-Петербурге, которая завершилась накануне. Впрочем, многое было сказано и в ходе официальной части.

Военно-политическая ситуация по периметру Союзного государства вынуждает акцентировать внимание на безопасности, но и про развитие экономики никто не забывает. «Вы вообще первый в России человек, который об этом сказал открыто». За что Лукашенко поблагодарил Путина?

О встрече в Санкт-Петербурге лидеры двух стран договаривались давно. В эти выходные Александр Лукашенко посетил северную столицу России. Причем работу начал задолго до встречи со своим коллегой. «Нашим странам нужно опираться на собственные силы». Волович об итогах поездки Лукашенко в Россию В аэропорту Президента встречали губернаторы Ленобласти и Питера. С каждым состоялся краткий, но предметный разговор.

Ведь про региональное развитие никто не забывает – свои плоды сотрудничество уже показало, но есть куда расти, потенциал огромен. В том числе развивать отечественную портовую инфраструктуру для перевалки грузов. Северная столица России как раз является основным хабом для Беларуси в этом вопросе. Дик о встрече Лукашенко и Путина: думаю, были приняты кардинальные стратегические решения

Что до «неформальной» части переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина – это важнейшая составляющая поездки. В наше время именно в таком формате обсуждаются самые серьезные и важные вопросы. Если сравнить, официальные переговоры продлились недолго (впрочем, их широко обсуждают до сих пор), но неформальное общение заняло вторую половину воскресенья, продолжилось в понедельник. В программе были посещения Кронштадта и Валаама – места, про символизм которых писали и говорили много. Но вот еще один символ.