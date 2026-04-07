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Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши, спасшей льва

07 апреля 2026 15:03
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Bloomberg: Орбан рассказал Путину басню о мыши, спасшей льва-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным в октябре прошлого года привел басню Эзопа о мыши и льве в качестве примера взаимопомощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Орбан вспомнил историю, которая, по его словам, популярна в Венгрии. В басне Эзопа рассказывается о мышке, которая освободила попавшего в сети льва после того, как тот спас грызуна», – говорится в материале со ссылкой на расшифровку разговора.

Он также заявил о своей готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Беседа состоялась 17 октября по инициативе Будапешта и включала обсуждение возможной организации саммита Россия–США.

Фото: pixabay

# Виктор Орбан # Международная политика

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