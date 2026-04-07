Как в Копыльском районе проходит сев яровых культур – рассказали сотрудники сельхозпредприятия «Пионер-Агро»
Аграрии Минской области ведут массовый сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Сформирована крепкая ресурсная база – от качественного семенного фонда до техники. Все это напрямую влияет на будущий каравай. На вес золота каждая минута, поэтому аграрии работают на опережение быстро и сплоченно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
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На Копыльских землях аграрии, как никто другой, знают: как посеешь, так и пожнешь. От результатов весенних работ во многом зависит количество и качество будущего каравая. Район встречает нас солнечно. Погода буквально одаривает хлеборобов теплом и светом. В этом сезоне в сельхозпредприятии «Пионер-Агро» планируют отвести под яровой ячмень 200 гектаров – в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Тогда урожайность порадовала – получили 82 центнера. Успех хотят повторить. Дальше на подходе сахарная свекла и кукуруза. Ставку делают на технологии. Если их строго придерживаться, будет толк.
Андрей Дубовский, главный агроном сельхозпредприятия «Пионер-Агро»:
В этом году весна ранняя. Почвы уже готовы, прогрелись. Мы выращиваем ячмень пивоваренный, потому что продаем его на пивоваренные цели – это специальные сорта. Озимый у нас ячмень тоже пивоваренный, яровой пивоваренный. В этом году сохранили 100 %. Ничего пересевать не будем. Все подкормили уже. Два дня назад закончили первую подкормку. Уже начали рапс вторую подкормку. С вредителями боремся.
Подробности в видео.