Как в Копыльском районе проходит сев яровых культур – рассказали сотрудники сельхозпредприятия «Пионер-Агро»

Аграрии Минской области ведут массовый сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Сформирована крепкая ресурсная база – от качественного семенного фонда до техники. Все это напрямую влияет на будущий каравай. На вес золота каждая минута, поэтому аграрии работают на опережение быстро и сплоченно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Основа для нового урожая – узнали, как проходит весенняя посевная кампания в Несвижском районе

На Копыльских землях аграрии, как никто другой, знают: как посеешь, так и пожнешь. От результатов весенних работ во многом зависит количество и качество будущего каравая. Район встречает нас солнечно. Погода буквально одаривает хлеборобов теплом и светом. В этом сезоне в сельхозпредприятии «Пионер-Агро» планируют отвести под яровой ячмень 200 гектаров – в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Тогда урожайность порадовала – получили 82 центнера. Успех хотят повторить. Дальше на подходе сахарная свекла и кукуруза. Ставку делают на технологии. Если их строго придерживаться, будет толк.