Прямой эфир

Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

03 мая 2021 20:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Федута, Зенкович и другие о Тихановской, Карач, Латушко, новых беглых в рубрике телеканала ОНТ «Будет дополнено».

Уже вторую неделю широкая аудитория обсуждает фильм телеканала ОНТ «Убить Президента», в котором детально разложен план группы заговорщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ключевая задача – физическое устранение Александра Лукашенко и взятие власти в свои руки. КГБ Беларуси возбудил уголовное дело и запросил поддержки у коллег из разных стран.

Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ-1

– Таму што адна справа – гэта, што называецца, прыбраць Лукашэнку. Іншая справа – арганізаваць жыццядзейнасць дзяржавы пасля. Дзень Х плюс адзін – пачнецца палітычны працэс, і будзе вельмі крыўдна, калі людзі, якія рызыкавалі рэальна жыццём, свабодай, чым толькі могуць, пасля акажуцца адсунуты, проста таму што яны пра гэта загадзя не падумалі, а розныя палітыканы скарыстаюцца пладамі вашай перамогі.

– Как это случилось в Киеве в 2014 году, например.

Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ-4

Но удивляет другое: фигурантов беглая оппозиция пытается всячески обелить. А вот сами заговорщики о псевдолидерах протестов 2020 года, мягко говоря, не лучшего мнения.

Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ-7

Латушка. Ягор, усё вельмі проста. Я і Зянковіч прыехалі на Захад. У нас было дзве магчымасці. Магчымасць нумар адзін: выходзіш пад тэлекамеры і […]: я кіраўнік беларускай апазіцыі. Пасля бярэш грант, пасылаеш [...] Беларусь, на гэтыя гранты жывеш. Магчымасць нумар два: ідзеш на стойку і працуеш там, як я працаваў. На будоўлі, на carwash, машыны мыў, у рэстарацыі. Таму што я нават легальна працаваць не мог. Зянковіч у піцы працаваў. І вось Латушка не хоча ісці працаваць на будоўлю. Ён хоча атрымліваць гранты. Ну окей.

# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Юрий Зенкович # Александр Федута # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Ольга Карач # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Марзалюк о белорусских студентах: сколько их осталось на месте и не бунтует
03 мая 2021 20:14

Игорь Марзалюк о белорусских студентах: сколько их осталось на месте и не бунтует

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась
03 мая 2021 20:09

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась

Организатор автопробегов «За единую Беларусь!» о протестах: «Давайте признаем, что люди боялись»
03 мая 2021 19:58

Организатор автопробегов «За единую Беларусь!» о протестах: «Давайте признаем, что люди боялись»