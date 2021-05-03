Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ
Новости Беларуси. Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Федута, Зенкович и другие о Тихановской, Карач, Латушко, новых беглых в рубрике телеканала ОНТ «Будет дополнено».
Уже вторую неделю широкая аудитория обсуждает фильм телеканала ОНТ «Убить Президента», в котором детально разложен план группы заговорщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевая задача – физическое устранение Александра Лукашенко и взятие власти в свои руки. КГБ Беларуси возбудил уголовное дело и запросил поддержки у коллег из разных стран.
– Таму што адна справа – гэта, што называецца, прыбраць Лукашэнку. Іншая справа – арганізаваць жыццядзейнасць дзяржавы пасля. Дзень Х плюс адзін – пачнецца палітычны працэс, і будзе вельмі крыўдна, калі людзі, якія рызыкавалі рэальна жыццём, свабодай, чым толькі могуць, пасля акажуцца адсунуты, проста таму што яны пра гэта загадзя не падумалі, а розныя палітыканы скарыстаюцца пладамі вашай перамогі.
– Как это случилось в Киеве в 2014 году, например.
Но удивляет другое: фигурантов беглая оппозиция пытается всячески обелить. А вот сами заговорщики о псевдолидерах протестов 2020 года, мягко говоря, не лучшего мнения.
Латушка. Ягор, усё вельмі проста. Я і Зянковіч прыехалі на Захад. У нас было дзве магчымасці. Магчымасць нумар адзін: выходзіш пад тэлекамеры і […]: я кіраўнік беларускай апазіцыі. Пасля бярэш грант, пасылаеш [...] Беларусь, на гэтыя гранты жывеш. Магчымасць нумар два: ідзеш на стойку і працуеш там, як я працаваў. На будоўлі, на carwash, машыны мыў, у рэстарацыі. Таму што я нават легальна працаваць не мог. Зянковіч у піцы працаваў. І вось Латушка не хоча ісці працаваць на будоўлю. Ён хоча атрымліваць гранты. Ну окей.