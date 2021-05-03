Что о новой беглой оппозиции думают те, кто готовил переворот в Беларуси? Смотрите в рубрике «Будет дополнено» на ОНТ

Латушка. Ягор, усё вельмі проста. Я і Зянковіч прыехалі на Захад. У нас было дзве магчымасці. Магчымасць нумар адзін: выходзіш пад тэлекамеры і […]: я кіраўнік беларускай апазіцыі. Пасля бярэш грант, пасылаеш [...] Беларусь, на гэтыя гранты жывеш. Магчымасць нумар два: ідзеш на стойку і працуеш там, як я працаваў. На будоўлі, на carwash, машыны мыў, у рэстарацыі. Таму што я нават легальна працаваць не мог. Зянковіч у піцы працаваў. І вось Латушка не хоча ісці працаваць на будоўлю. Ён хоча атрымліваць гранты. Ну окей.