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МWM: Франция разместила истребители Rafale недалеко от границы с РФ

07 апреля 2026 15:26
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МWM: Франция разместила истребители Rafale недалеко от границы с РФ-0

Франция разместила истребители Rafale на авиабазе Шяуляй, примерно в 130 км от российской границы, где они участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Military Watch Magazine.

Отмечается, что самолеты способны использовать крылатые ракеты большой дальности.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу возросшей активности НАТО вблизи своих границ, подчеркивая, что не рассматривает альянс как объект для нападения, но будет реагировать на угрозы своим интересам.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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