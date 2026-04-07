Основа для нового урожая – узнали, как проходит весенняя посевная кампания в Несвижском районе

Аграрии Минской области ведут массовый сев ранних яровых, зерновых и зернобобовых культур. Сформирована крепкая ресурсная база – от качественного семенного фонда до техники. Все это напрямую влияет на будущий каравай. На вес золота каждая минута, поэтому аграрии работают на опережение быстро и сплоченно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Основу для нового урожая закладывают в Несвижском районе. Пока некоторые работы на паузе из-за погоды. Аграрии сельхозпредприятия «17 Сентября» сейчас активно вносят удобрения под сахарную свеклу. Необходимо обработать 330 гектаров плодородных земель, чтобы обеспечить культуру необходимыми питательными веществами. Закрыли вопрос с яровым ячменем.

Дина Андросик, главный агроном сельхозпредприятия «17 Сентября»:

Под яровой сев у нас запланировано посеять 900 гектаров кукурузы на силос, 300 гектаров кукурузы на зерно. Под сахарную свеклу и под кукурузу с весны мы вносим органики, что сейчас ярко видно. План внесения по органике 25 тысяч тонн. Вся органика будет задискована и запахана. В среднем на эти 8 тысяч тонн уйдет две недели – 10-14 дней, постараемся мы гораздо все вносить быстрее, но есть техника, которая тоже ломается, требует обслуживания иногда. Поэтому такими небольшими темпами по 1500, 1700 в день мы вносим органики – 1700 тонн.

Экспериментируют в хозяйстве с новыми гибридами. Такие испытания позволяют оценить потенциал культуры. Протестировать ее в условиях местного климата и почвы. На отведенных участках высаживаются как белорусские, так и зарубежные селекции. Кроме высокой урожайности, крайне важно, чтобы сорта были устойчивы к болезням и вредителям. Специалисты фиксируют каждый нюанс.