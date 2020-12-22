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Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»

22 декабря 2020 14:51
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Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал Денис Дишук.

Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»-1

На внеочередной 37-й сессии районного Совета депутатов его кандидатура была единогласно поддержана.

Как отметил губернатор Минской области, за последнее время в Березино многое сделано для улучшения качества жизни людей, построена станция обезжелезивания, строится комфортное жилье.

Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»-4

Перед новым председателем стоит задача сделать Березино образцовым районным центром. Также необходимо развивать промышленный потенциал. Основой должен стать частный бизнес. Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. И главное в этом вопросе – кадры.

Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»-7

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:
Надо будет разобраться, посмотреть по кадровому потенциалу, по руководителям, по специалистам, в целом по рабочей силе. Минус один – в Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане. Надо наращивать качественную кормовую базу. С количеством научились работать, надо сейчас приумножить качество, чтобы это все отразилось на производстве животноводческой продукции.

Помочь хозяйствам в приобретении удобрений, потому что без удобрений, как вы сами понимаете, ничего расти не будет. Если все будет расти, будет производство животноводческой продукции, соответственно, будет и заработная плата.

Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»-10

Отметим, что новый председатель райисполкома Денис Дишук – молодой управленец, ему 36 лет. Он родился в Несвижском районе. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и аграрный технический университет. Работал экономистом, а затем главным экономистом на предприятии в Несвижском районе. Затем первым заместителем председателя Столбцовского райисполкома.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Денис Дишук # Александр Турчин # Фотофакт

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