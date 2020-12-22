Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»

Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:

Надо будет разобраться, посмотреть по кадровому потенциалу, по руководителям, по специалистам, в целом по рабочей силе. Минус один – в Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане. Надо наращивать качественную кормовую базу. С количеством научились работать, надо сейчас приумножить качество, чтобы это все отразилось на производстве животноводческой продукции.

Помочь хозяйствам в приобретении удобрений, потому что без удобрений, как вы сами понимаете, ничего расти не будет. Если все будет расти, будет производство животноводческой продукции, соответственно, будет и заработная плата.