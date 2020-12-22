Денис Дишук: «В Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане»

Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Денис Дишук.
Новости Беларуси. Придать импульс развитию Березинского района. Такую задачу поставил губернатор Минской области Александр Турчин, представляя нового председателя райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Денис Дишук.
На внеочередной 37-й сессии районного Совета депутатов его кандидатура была единогласно поддержана.
Как отметил губернатор Минской области, за последнее время в Березино многое сделано для улучшения качества жизни людей, построена станция обезжелезивания, строится комфортное жилье.
Перед новым председателем стоит задача сделать Березино образцовым районным центром. Также необходимо развивать промышленный потенциал. Основой должен стать частный бизнес. Особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. И главное в этом вопросе – кадры.
Денис Дишук, председатель Березинского райисполкома:
Надо будет разобраться, посмотреть по кадровому потенциалу, по руководителям, по специалистам, в целом по рабочей силе. Минус один – в Березинском районе мало сельского населения, поэтому здесь надо более эффективно работать в этом плане. Надо наращивать качественную кормовую базу. С количеством научились работать, надо сейчас приумножить качество, чтобы это все отразилось на производстве животноводческой продукции.
Помочь хозяйствам в приобретении удобрений, потому что без удобрений, как вы сами понимаете, ничего расти не будет. Если все будет расти, будет производство животноводческой продукции, соответственно, будет и заработная плата.
Отметим, что новый председатель райисполкома Денис Дишук – молодой управленец, ему 36 лет. Он родился в Несвижском районе. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и аграрный технический университет. Работал экономистом, а затем главным экономистом на предприятии в Несвижском районе. Затем первым заместителем председателя Столбцовского райисполкома.
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