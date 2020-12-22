Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом

Подарить хорошее настроение самым маленьким жителем Солигорска спасатели решили в интересном формате. Детям, которые сейчас находятся на стационарном лечении в больнице, чудо буквально постучало в окно. Работники МЧС спустились с крыши, чтобы таким образом поздравить детей с наступающим Новым годом, и вручили подарки.

А еще Дед Мороз – спасатель посетил палаты и напомнил мальчикам и девочкам правила безопасного поведения в период рождественских и новогодних праздников.