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Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом

22 декабря 2020 14:27
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС провели праздничную акцию «Безопасный Новый год», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Деды Морозы спустились прямо с крыши. Вот так спасатели поздравили детей в больнице с наступающим Новым годом-1

Подарить хорошее настроение самым маленьким жителем Солигорска спасатели решили в интересном формате. Детям, которые сейчас находятся на стационарном лечении в больнице, чудо буквально постучало в окно. Работники МЧС спустились с крыши, чтобы таким образом поздравить детей с наступающим Новым годом, и вручили подарки.

А еще Дед Мороз – спасатель посетил палаты и напомнил мальчикам и девочкам правила безопасного поведения в период рождественских и новогодних праздников.

# Новый год # общество # Фотофакт

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