Михаил Орда о санкциях Евросоюза: «В конечном результате пострадают люди»
Новости Беларуси. Федерация профсоюзов выступила с заявлением о нарушении Европейским союзом прав трудящихся Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий – это в первую очередь ущемление основополагающего права человека – права на труд.
Ограничение деятельности белорусских предприятий в связи с введением санкций может привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест – в целом к ухудшению социально-экономического положения не только самих работников предприятий, но и их семей.
Сегодня в Федерацию профсоюзов уже поступают обращения работников предприятий, которые попали в санкционный список и обеспокоены ситуацией. Например, в профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» обратились работники МЗКТ, электромеханического завода и ремонтного завода в Борисове. Мнение каждого трудящегося будет передано в Представительство Европейского союза Беларуси.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
В чем заключается двойная политика Евросоюза – что, с одной стороны, мы слышим, что он декларирует, постоянно говорит и признает важность сегодня человека на труд, на достойный труд, чтобы человек мог работать, у него была такая возможность – работать и зарабатывать себе деньги. А с другой стороны, санкции, которые Европейский союз сегодня объявил по предприятиям, безусловно, косвенно или в прямом виде как раз направлены для того, чтобы нанести ущерб предприятиям и рабочим, которые работают на этих предприятиях, потому что любые санкции сегодня направлены для того, чтобы снизить экономическую работу, активность экономическую предприятия. Прежде всего мы должны понимать, что на этих предприятиях работают люди. И в конечном результате пострадают люди.
Федерация профсоюзов Беларуси намерена предпринять все возможное, чтобы защитить трудящихся. В первую очередь, при необходимости, членам профсоюзов и их семьям будет оказана финансовая поддержка. Также планируется обращение в международные институты и судебные органы для защиты трудовых коллективов. Единственный выход из сложившейся ситуации белорусские профсоюзы видят в выстраивании отношений на принципах диалога и взаимоуважении.