Михаил Орда о санкциях Евросоюза: «В конечном результате пострадают люди»

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В чем заключается двойная политика Евросоюза – что, с одной стороны, мы слышим, что он декларирует, постоянно говорит и признает важность сегодня человека на труд, на достойный труд, чтобы человек мог работать, у него была такая возможность – работать и зарабатывать себе деньги. А с другой стороны, санкции, которые Европейский союз сегодня объявил по предприятиям, безусловно, косвенно или в прямом виде как раз направлены для того, чтобы нанести ущерб предприятиям и рабочим, которые работают на этих предприятиях, потому что любые санкции сегодня направлены для того, чтобы снизить экономическую работу, активность экономическую предприятия. Прежде всего мы должны понимать, что на этих предприятиях работают люди. И в конечном результате пострадают люди.