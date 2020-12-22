Апостольский нунций в Беларуси прокомментировал решение Александра Лукашенко насчёт Тадеуша Кондрусевича

Новости Беларуси. Своим мнением о принятом решении по поводу Тадеуша Кондрусевича поделился апостольский нунций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Анте Йозич, апостольский нунций в Беларуси:
Сегодня я особо хочу обратиться со словами признательности к представителям государственной власти и ко всем людям, способствовавшим тому, чтобы на Рождество в Беларусь мог возвратиться Архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Пусть Господь щедро вознаградит всех тех, благодаря кому пастырь может встретить этот светлый праздник в кругу своей паствы, со своим духовенством и верующими.
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