«Деньги немалые». На что пойдут 2,2 млрд рублей белорусов? Лукашенко не утвердил Госинвестпрограмму на текущий год

Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надо понимать, глава государства, этот проект указа поручает доработать не в первый раз. Отсюда эмоциональность и вопрос. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Юрий Адамович, вы сначала ответьте на вопрос. Была эта программа, но потом я вас предупреждал, что ничего лишнего. Что изменилось после этого предупреждения? Или вы послушали и опять мне подсунули старый документ? На это вы и Крутой ответите, потому что все идет через него. Тем более он экономист. Это фильтр. Через Администрацию Президента ничего вредного на стол Президента не должно ложиться. Вы это прекрасно понимаете.

Министр экономики держит ответ, но и он не окончательный. Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Все-таки у нас пятилетний цикл планирования и прогнозирования в стране, поэтому большинство объектов (как госинвестпрограммы, так и региональные инвестпрограммы) у нас запрограммированы в соответствующих государственных программах. То есть у нас есть госпрограмма образования, там мы определили, сколько и где должно быть построено социальной инфраструктуры. Согласно этим программам мы и движемся. Поэтому, по большому счету, объекты в госинвестпрограмме и в региональных не появляются как хотелки какие-то. В большинстве случаев это обоснованные действительно объекты. Но опять-таки вопрос к рачительности подхода их проектирования и строительства.

Среди всех есть проекты, которые нельзя поставить на паузу. Губернатор Минской области приводит в пример медучреждения.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Самый важный проект – строительство хирургического корпуса в областной больнице. Когда глава государства посещал детскую больницу, там завязан целый ряд мероприятий, поставлены сроки (2026 год) ввода в эксплуатацию. Поэтому это большой объект с большим финансированием, требующим нашего постоянного внимания и, конечно, с точки зрения финансирования государством для нас является сегодня приоритетом.