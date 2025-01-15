«Деньги немалые». На что пойдут 2,2 млрд рублей белорусов? Лукашенко не утвердил Госинвестпрограмму на текущий год

Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надо понимать, глава государства, этот проект указа поручает доработать не в первый раз. Отсюда эмоциональность и вопрос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Юрий Адамович, вы сначала ответьте на вопрос. Была эта программа, но потом я вас предупреждал, что ничего лишнего. Что изменилось после этого предупреждения? Или вы послушали и опять мне подсунули старый документ?
На это вы и Крутой ответите, потому что все идет через него. Тем более он экономист. Это фильтр. Через Администрацию Президента ничего вредного на стол Президента не должно ложиться. Вы это прекрасно понимаете.
Министр экономики держит ответ, но и он не окончательный.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Все-таки у нас пятилетний цикл планирования и прогнозирования в стране, поэтому большинство объектов (как госинвестпрограммы, так и региональные инвестпрограммы) у нас запрограммированы в соответствующих государственных программах.
То есть у нас есть госпрограмма образования, там мы определили, сколько и где должно быть построено социальной инфраструктуры. Согласно этим программам мы и движемся.
Поэтому, по большому счету, объекты в госинвестпрограмме и в региональных не появляются как хотелки какие-то. В большинстве случаев это обоснованные действительно объекты. Но опять-таки вопрос к рачительности подхода их проектирования и строительства.
Среди всех есть проекты, которые нельзя поставить на паузу. Губернатор Минской области приводит в пример медучреждения.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Самый важный проект – строительство хирургического корпуса в областной больнице. Когда глава государства посещал детскую больницу, там завязан целый ряд мероприятий, поставлены сроки (2026 год) ввода в эксплуатацию.
Поэтому это большой объект с большим финансированием, требующим нашего постоянного внимания и, конечно, с точки зрения финансирования государством для нас является сегодня приоритетом.
Впрочем, глава государства поручил еще раз до конца января проревизировать все наметки, объекты, в которые хотим вложиться. С разных сторон, по типу того, как было сегодня в Красном зале Дворца Независимости, и даже еще детальнее.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Каждый министр на пять лет, он в принципе понимает по всей территории республики, где и что он будет строить. Вопрос опять стоимости, актуальности и вопрос эффективности. То есть той отдачи, о которой сегодня несколько раз говорил Президент. И менять пропорцию между социальными программами и между программами реального сектора глобально никто не будет. И Президент такую задачу не ставит.
Система программирования в стране остается. Она доказала свою эффективность. И то, что последние (2023-2024-й) годы наша экономика в условиях санкций показывает рост на уровне 104 %, показывает, что инвестиционная политика эффективна.
Тот приток строителей, которые возвращаются, даже из соседних стран, и сегодня работают у себя на Родине, у нас в республике, тоже показывает, что эти объекты востребованы и вся система в целом работает. Но вопрос эффективности должен быть постоянно в фокусе зрения всех госзаказчиков.
Подытожим. 2,2 миллиарда рублей в 2025 году планируют направить на реализацию государственной инвестиционной программы. Сумма, с одной стороны, внушительная, с другой – не такая, чтобы позволить себе ее спустить на необязательное вложение. И уж тем более не проконтролировать ее использование. Александр Лукашенко приземляет тех, кто считает иначе.
Александр Лукашенко:
Деньги немалые. И если мы по-хозяйски эффективно вложим эти деньги, мы получим хороший эффект. Он нам нужен сегодня. Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу.
Да, бюджет страны вроде как общий, но относиться к нему стоит с пониманием, что каждую копейку в него зарабатываешь ты сам, твои близкие. И хочется, чтобы это не обесценивалось и не пускалось по ветру, а приумножалось и материализовалось.
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