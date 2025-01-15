Президент: ни копейки нельзя тратить на всякие офисы, конторы и прочее. У нас этого барахла хватает

Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда речь заходит о тратах, логично вспомнить о заработке. Накануне Президент назначал новых послов, задачи которых продвигать белорусское на международных рынках в том числе. Но помогать им должны все, кто ездит в командировки. Речь первостепенно о членах правительства и руководстве Совмина. В конце концов, это экономический штаб страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экспорт становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много. Половину потребляем, половину надо продать. Я вот долго разговаривал с министром иностранных дел сегодня утром и его предупредил. Никаких туристических поездок не должно быть за пределы страны.

Поехал член правительства, высшее должностное лицо: губернатор, Президент, премьер – оттуда мы должны привести два-три существенных вопроса для нашей страны. Мы должны за что-то зацепиться. Если в Омане побыл премьер, а потом еще и Президент, там определили направление работы нашей.

Давайте, ребята, работать. Должен быть результат. А так у нас: съездили, время прошло – ну и ладно. Потом опять при очередном визите Президента спохватились, начинаем что-то выискивать. Ну и еще раз повторяю по исполнительской дисциплине. Ничего не надо выдумывать. Договорились – надо сделать.

Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня доложили мне планы инвестиционной программы на текущий год и как расставлены приоритеты. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее, у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих, неважно для кого.

И экономия, экономия, экономия. Особые отношения, готовьтесь, будет с Комитетом государственного контроля.

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