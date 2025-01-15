Кочанова: следуя заветам предков, мы осуществили реставрацию Спасо-Преображенского храм в Полоцке

Место силы, центр притяжения паломников и подарок всему православному миру. 900-летний Полоцкий храм сегодня открылся после реконструкции, длившейся около четверти века. Это существенный вклад в укрепление исторической памяти – об этом говорится в обращении Президента жителям и гостям Полоцка в связи с завершением реставрации.

«Полоцкая земля – колыбель государственности и православной веры белорусского народа. Именно здесь девять столетий назад была возведена Спасо-Преображенская церковь, первый камень в основание которой заложен преподобной Евфросинией Полоцкой. Монастырь стал духовным центром притяжения для паломников со всего мира. Многовековая история обители свидетельствует о силе веры в Бога и его помощи в добрых делах во имя Отечества», – отметил глава государства. Масштабные работы по реставрации Спасо-Преображенской церкви вошли в активную фазу благодаря участию Президента, который побывал здесь и увидел, в каком состоянии находилась святыня. О том, что объединяет целые поколения, и что по-настоящему свято и бесценно для белорусов – Ольга Масловская.

Здесь молятся о каждом из нас. Спасо-Евфросиниевский монастырь – великая ценность православного мира и свидетельство благодати Преподобной. В веках, минуя лихолетья, до наших дней сохранилась Спасская церковь. Скромная, увенчанная единственным куполом, она помнит шепот молитв Преподобной.

Ольга Масловская, корреспондент:

Почти полностью, от подошвы стен до купола, в храме XII века сохранилась фресковая роспись. Раскрывать ее фрагменты начали еще в 1992 году. Позже применили новые технологии, которые позволяют не смывать, а отслаивать более позднюю живопись. Ее перенесли на специальную основу и сегодня экспонируют в Художественной галерее в Полоцке. Храм возведен зодчим Иоанном – увы, нам известно только имя архитектора. Но его талант удивляет и спустя 9 веков. Во время археологических раскопок у стен древней церкви ученые столкнулись с настоящими сенсациями. Подняли актовую печать Преподобной и чертеж одного из полоцких храмов на плинфе. А с южной стороны храма обнаружили подземную церковь – сооружение, уникальное для Восточной Европы того времени.

Сергей Лалазаров, руководитель по реставрации фресковой росписи:

Было видно, что зодчий Иоанн вносил какие-то поправки и делал изменения уже в ходе строительства. В таком объеме таких древних оригинальных сводов и кокошников нет. А кокошники, кстати, это первые известные в древнерусской архитектуре кокошники. Они потом стали распространяться на других памятниках: и на Смоленском княжестве, и на Черниговской земле, потом это попало на московскую архитектуру, более позднюю. А первые кокошники здесь. Мастер Иоанн их выполнял по дополнительному, как мы считаем, пожеланию и требованию преподобной Евфросинии. Спасо-Преображенский храм в Полоцке открыли после реставрации – подробности здесь.