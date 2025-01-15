Лукашенко: «Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет»
Строительство жилья и дорог, возведение школ и детских садов, модернизация больниц и поликлиник. Все это часть социальной инфраструктуры нашей страны, которую необходимо создавать и развивать. При этом нельзя забывать про жизнеспособную экономику и надежную обороноспособность страны. Таково требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год. Сейчас не время для излишков. Может, и непопулярно, зато правдиво. Президент на конкретных примерах объясняет, где даже в самых обязательных вопросах заботы о здоровье и обеспечении безопасности, если подойти с умом, можно обойтись без излишков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись. А мы хотим строить какие-то спортплощадки и плацы. Мы договорились, что не муштра должна быть в Вооруженных Силах. В Вооруженных Силах должны быть подготовленные люди в физическом отношении. Ну, я к примеру говорю. Но если где-то что-то надо, вы скажите, мы примем решение.
Рачительный подход должен быть в согласии со здравым смыслом. Иначе мы будем бездумно сначала что-то строить, пользоваться год-два, а после из-за ненадобности разводить руками и кричать, что нужно бежать в другую сторону и строить там. За примером далеко ходить не надо – школы и детские сады.
Александр Лукашенко:
И потом, мы уж так социальное государство построили, что скоро родители не будут видеть своих детей. Ну если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, ну 5 километров можно подвезти детишек? Ну хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов.
Ну какой популизм может быть? Это я к примеру говорю. Поэтому надо строго смотреть. Подробнее здесь.