Лукашенко: «Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет»

Строительство жилья и дорог, возведение школ и детских садов, модернизация больниц и поликлиник. Все это часть социальной инфраструктуры нашей страны, которую необходимо создавать и развивать. При этом нельзя забывать про жизнеспособную экономику и надежную обороноспособность страны. Таково требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости прозвучал доклад об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год. Сейчас не время для излишков. Может, и непопулярно, зато правдиво. Президент на конкретных примерах объясняет, где даже в самых обязательных вопросах заботы о здоровье и обеспечении безопасности, если подойти с умом, можно обойтись без излишков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить людей в погонах. Лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись. А мы хотим строить какие-то спортплощадки и плацы. Мы договорились, что не муштра должна быть в Вооруженных Силах. В Вооруженных Силах должны быть подготовленные люди в физическом отношении. Ну, я к примеру говорю. Но если где-то что-то надо, вы скажите, мы примем решение.