Лукашенко: беглые всё ждут – вот помрёт, голос у него не тот. Да не дождётесь!
Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу! Об этом сегодня, 15 января, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об утверждении государственной инвестпрограммы на 2025 год. По итогам разговора проект документа отправлен на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вложить деньги, предусмотренные на реализацию инвестпрограммы, необходимо эффективно и по-хозяйски. Это отметил Президент. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Считайте, это одно из ключевых поручений главы государства. Еще одно касалось конкретно подхода к работе.
Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу.
Коснулся разговор и темы экспорта. Президент напомнил про недавний разговор с министром иностранных дел, когда была четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. Никаких туристических поездок быть не должно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы хотите работать – работайте. Если вы не хотите работать – скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается, одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь! А другие сидят как мыши под веником и думают, пронесет. Ребята, не пронесет. Год и пятилетка будут непростыми. Я говорю это откровенно. Никто из кандидатов в Президенты, вы понимаете, этого не видит, потому что не обладает той информацией. Поэтому я вам говорю как действующий Президент. И полгода назад начал вас предупреждать. Вот оно и получается. Я вам назвал основные моменты.