Лукашенко: беглые всё ждут – вот помрёт, голос у него не тот. Да не дождётесь!

Каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу! Об этом сегодня, 15 января, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад об утверждении государственной инвестпрограммы на 2025 год. По итогам разговора проект документа отправлен на доработку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вложить деньги, предусмотренные на реализацию инвестпрограммы, необходимо эффективно и по-хозяйски. Это отметил Президент. Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Считайте, это одно из ключевых поручений главы государства. Еще одно касалось конкретно подхода к работе.

Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу.

Коснулся разговор и темы экспорта. Президент напомнил про недавний разговор с министром иностранных дел, когда была четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. Никаких туристических поездок быть не должно.