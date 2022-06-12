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«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?

12 июня 2022 09:09
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?-1

Ярослав Бабок, ученик школы № 51 Минска:
Я очень хорошо помню своего прадедушку Сметанко Михаила Нестеровича. Родился он 14 октября 1926 года. Закончил семь классов средней школы. Хотел поступать в железнодорожный техникум, но помешала война. Был призван на службу в 1944 году. До 18 лет проходил обучение в сержантской школе. После обучения был направлен для прохождения дальнейшей службы в 52-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии.

«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?-4

Участвовал в военных операциях в Прибалтике, битве на Куршской косе, Мемельской операции в составе 3-го Белорусского фронта, в штурме Кенигсберга, где был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?-7

После окончания войны прадедушка забрал семью из Украины и переехал в Беларусь. Работал на торфопредприятии имени 16 Красных партизан, неоднократно избирался в местные народные депутаты. В Пережирской средней школе, по месту жительства моего прадедушки, есть уголок боевой славы, где помещены его фотографии и награды. Для всех наших родственников стало традицией собираться на День Победы у него дома.

«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?-10

Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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