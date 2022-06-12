«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Ярослав Бабок, ученик школы № 51 Минска:
Я очень хорошо помню своего прадедушку Сметанко Михаила Нестеровича. Родился он 14 октября 1926 года. Закончил семь классов средней школы. Хотел поступать в железнодорожный техникум, но помешала война. Был призван на службу в 1944 году. До 18 лет проходил обучение в сержантской школе. После обучения был направлен для прохождения дальнейшей службы в 52-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии.
Участвовал в военных операциях в Прибалтике, битве на Куршской косе, Мемельской операции в составе 3-го Белорусского фронта, в штурме Кенигсберга, где был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».
После окончания войны прадедушка забрал семью из Украины и переехал в Беларусь. Работал на торфопредприятии имени 16 Красных партизан, неоднократно избирался в местные народные депутаты. В Пережирской средней школе, по месту жительства моего прадедушки, есть уголок боевой славы, где помещены его фотографии и награды. Для всех наших родственников стало традицией собираться на День Победы у него дома.
Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!
Читайте также:
Одним ударом уничтожил штаб фашистов. Какие еще подвиги совершил Герой Советского Союза Тимофей Ковалев?
«В рукопашном бою уничтожил семь немецких солдат». Почему раненый Иван Воробей продолжал воевать?
«Работала на заводе, который напоминал огражденный лагерь». Как прошли военные годы Веры Шведовой?