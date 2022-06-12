«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Ярослав Бабок, ученик школы № 51 Минска:

Я очень хорошо помню своего прадедушку Сметанко Михаила Нестеровича. Родился он 14 октября 1926 года. Закончил семь классов средней школы. Хотел поступать в железнодорожный техникум, но помешала война. Был призван на службу в 1944 году. До 18 лет проходил обучение в сержантской школе. После обучения был направлен для прохождения дальнейшей службы в 52-й стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии.

Участвовал в военных операциях в Прибалтике, битве на Куршской косе, Мемельской операции в составе 3-го Белорусского фронта, в штурме Кенигсберга, где был тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».