Одним ударом уничтожил штаб фашистов. Какие ещё подвиги совершил Герой Советского Союза Тимофей Ковалёв?

Глеб Ковалев, ученик гимназии № 50 Минска:

Ковалев Тимофей Алексеевич – мой прадедушка. Родился 3 января 1918 года в деревне Никитино Смоленской области. В 27 лет стал Героем Советского Союза, а в 24 года отважным и умелым военным летчиком. В 1939 году успешно окончил Тамбовскую школу летчиков, а в 1942 году в составе западной авиагруппы был мобилизован на Западный фронт. Первый свой подвиг Тимофей совершил 19 марта 1942 года, когда точным бомбовым ударом уничтожил штаб гитлеровской дивизии в районе города Знаменка. В самолете обнаружили более 300 пробоин, а Тимофей был ранен. Но вскоре вернулся в строй и воевал в районе Вязьмы. В августе 1942 года Ковалев устанавливал связь, наладил снабжение и эвакуацию раненых из частей кавалерийского корпуса генерала Белова. Первым установил связь с партизанским отрядом дедушки.