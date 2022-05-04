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Одним ударом уничтожил штаб фашистов. Какие ещё подвиги совершил Герой Советского Союза Тимофей Ковалёв?

04 мая 2022 20:59
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодые поколения белорусов рассказывают о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Одним ударом уничтожил штаб фашистов. Какие ещё подвиги совершил Герой Советского Союза Тимофей Ковалёв?-1

Глеб Ковалев, ученик гимназии № 50 Минска:
Ковалев Тимофей Алексеевич – мой прадедушка. Родился 3 января 1918 года в деревне Никитино Смоленской области. В 27 лет стал Героем Советского Союза, а в 24 года отважным и умелым военным летчиком. В 1939 году успешно окончил Тамбовскую школу летчиков, а в 1942 году в составе западной авиагруппы был мобилизован на Западный фронт. Первый свой подвиг Тимофей совершил 19 марта 1942 года, когда точным бомбовым ударом уничтожил штаб гитлеровской дивизии в районе города Знаменка. В самолете обнаружили более 300 пробоин, а Тимофей был ранен. Но вскоре вернулся в строй и воевал в районе Вязьмы. В августе 1942 года Ковалев устанавливал связь, наладил снабжение и эвакуацию раненых из частей кавалерийского корпуса генерала Белова. Первым установил связь с партизанским отрядом дедушки.

Одним ударом уничтожил штаб фашистов. Какие ещё подвиги совершил Герой Советского Союза Тимофей Ковалёв?-4

Глеб Ковалев:
Совершал полеты в любых метеоусловиях и всегда выполнял боевые задания, доставлял боеприпасы, приказы командования, вызволял раненых. В мае 1945 года отважный пилот совершил 672 вылета, из них 32 – по особому заданию командования. Доставил партизанам 183 тонны оружия, боеприпасов и грузов. Вывез 205 раненых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года майору Ковалеву присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золота звезда». Он также был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени и медалями. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.

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# Великая Отечественная война # общество # Глеб Ковалев # Тимофей Ковалев # Фотофакт

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