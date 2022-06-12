В православных храмах отмечается праздник Святой Троицы. Что обязательно нужно сделать в этот день?

Человечеству он напоминает о важном событии – сошествии Святого Духа на апостолов – и является одним из 12 главных в церковном календаре. С Троицей связана традиция особенного убранства храмов. Их украшают зеленью и букетами. Верующие несут в церковь веточки берез для освящения, после чего они считаются оберегом. Троицу отмечают на 50 день после Пасхи. Поэтому каждый год праздник выпадает на разные даты. Считается, что этот день лучше провести в окружении близких и отказаться от домашних дел.