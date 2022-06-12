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Пьяного водителя задержали в Орше. Сотрудникам во время преследования пришлось применить оружие

12 июня 2022 08:08
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Новости Беларуси. Пьяного бесправника задержали сотрудники оршанской ГАИ. Останавливали нарушителя с использованием оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пьяного водителя задержали в Орше. Сотрудникам во время преследования пришлось применить оружие-1

Внедорожник, за рулем которого находился 32-летний житель Орши, был замечен сотрудниками отдела Департамента охраны. Информация была передана в Госавтоинспекцию, после чего экипажи начали преследование. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал, создавая по пути аварийные ситуации. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие. По результатам медосвидетельствования концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,3 промилле. В отношении задержанного составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.  

# Милицейская погоня # общество # Фотофакт

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