Пьяного водителя задержали в Орше. Сотрудникам во время преследования пришлось применить оружие

Внедорожник, за рулем которого находился 32-летний житель Орши, был замечен сотрудниками отдела Департамента охраны. Информация была передана в Госавтоинспекцию, после чего экипажи начали преследование. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал, создавая по пути аварийные ситуации. Сотрудникам пришлось применить табельное оружие. По результатам медосвидетельствования концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,3 промилле. В отношении задержанного составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.