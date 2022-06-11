«Господи, вразуми всех нас». Игуменья Гавриила об августе 2020-го, событиях в Украине и крещении ОМОНа

Основа управленческой модели белорусского государства – это умение слышать и слушать людей. Пожалуй, редко в какой стране такое внимание уделяют работе с обращениями – выездные приемы и горячие линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это закреплено законодательно. А хотелось бы, чтобы такие инициативы шли еще и от самих чиновников. Никакого дистанцирования между властью и обществом быть не должно. Самое яркое – из важного. Анализируем выступление Лукашенко на республиканском семинаре-совещании. Читать здесь. Евгений Пустовой, СТВ:

О невидимой брани глобализации против моральных скрепов Беларуси мы поговорили с матушкой Гавриилой. Игуменья из Гродно, можно сказать, на рубеже нашего восточнославянского мира.

Евгений Пустовой:

Матушка, вы служите церкви на рубеже канонических земель православия. Смело с крестом пошли и в толпу мятежников, и даже под отравляющий газ Запада в Брузгах попали. «Я давай выходить с крестом сначала вокруг монастыря». О протестах

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря:

Когда начинался коронавирус, мы проехались с плащаницей, с крестом проезжали вокруг города. Проезжали, как только закрывались границы. И со стороны Брузгов на Польшу, и Привалки на Литву. Все везде крестили, в четыре стороны. Я когда слышала вот эти все клаксоны, крики, визги. Даже говорить слова тяжело эти – фашистские выкрики. То же самое, что «Хайль Гитлер», что «Слава Украине», что «Жыве Беларусь», это же фашистское все. Я давай выходить с крестом. Сначала вокруг монастыря, потом на площадь, потом мне ввели Telegram (у меня его не было), чтобы знать, где начинаются наши движения. Так называемые бедные-несчастные, продавшиеся, предавшие родину. Как их называют – БЧБ. То в прокуратуру они ходили, то «Азот», то еще что-то такое. Мы тихонечко, я беру водителя из прихожан, едем, крестим «Азот», милицию, ОМОН, прокуратуру. И так далее, и так далее. Силою Честного и Животворящего Креста с чтением 90-го псалма «Живый в помощи». На моих глазах происходило это поливание едкой смесью детей, журналистов свободных, Эуропы свободной. Попались тоже они, только они это почему-то слишком громко не освещали. Евгений Пустовой:

Вы активно участвуете в благотворительных проектах, только вся Беларусь узнала вас после женского форума. «Это была толпа, обезумевшая толпа»

Игуменья Гавриила:

Была приглашена 17 сентября, тоже так промыслительно, в следующем году это был праздник. Это же ведь наш реальный белорусский праздник. Когда я пришла, такая там масса людей. Тысячи, десятки тысяч людей. Сколько там было? Наверное, 17-18 тысяч. Я взяла с собой текст. Это отредактировала я, хоть меня и критиковали, и все прочее, что кто-то мне написал и так далее. Нет, это мое. Родное. Евгений Пустовой:

Было видно, что от души. Игуменья Гавриила:

То, что я и раньше говорила о мироносицах, о предназначении женщины, кем ей нужно быть. Мироносицей, носить мир в себе. И этот внутренний мир давать вам, мужчинам. А то, что я добавила о клаксонах, криках, этих вот речевках, повторюсь, безумных речевках. Безумство было. Я слышала, вокруг нашей обители что кричали. Действительно, это была толпа, обезумевшая толпа. Да, не все, но достаточно одному, двум, трем крикнуть, сотне, тысяче – все, и эта толпа уже начинает сносить всех. Никто никого больше не слышит. Идет воздействие на умы, поэтому я говорю, что внутренняя борьба гораздо тяжелее, чем внешняя. Выстоим мы во внутренней борьбе – мы, конечно, сможем и внешне победить. Евгений Пустовой:

Православие – религия трех славянских народов. А что сейчас происходит, брат на брата? «А раз русская душа – она Божья». О ситуации в мире