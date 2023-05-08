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Деморализовать военных или народ? Для чего была совершена атака на Кремль – мнение депутата

08 мая 2023 18:14
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Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.  

Алена Сырова, СТВ:   
Мы просто говорили о том, что об этих диверсионных актах, об этих атаках, в частности об атаке на Кремль. Говорили, что это еще носит по меньшей мере политический и информационный характер. 

Кирилл Казаков, СТВ:  
Наверное, прежде всего политический и информационный.  

Алена Сырова:  
Прежде всего, да. Понятно, в том числе и для того, чтобы, помимо просто населения, которое будет считать, что король голый и так далее и тому подобное, это еще и деморализует. По идее одна из целей – деморализовать военных. Андрей Сергеевич, что вы думаете на этот счет? Военных такими штуками можно деморализовать, или те люди, которые знают правду, они на такое не ведутся.  

Деморализовать военных или народ? Для чего была совершена атака на Кремль – мнение депутата-1

Андрей Шарупич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения:   
Вы знаете, есть такая пословица: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому выводы всех этих вылазок противника мы делаем. Слава Богу, государство помогает нужным оружием, которое позволяет предупредить эти действия или, по крайней мере, выявить на раннем этапе и оказать довольно эффективное противодействие, не допустить просто подобных действий на территории страны. А люди у нас заряжены на победу и, соответственно, все у нас будет хорошо.  

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Знаете, на мой взгляд, эта вещь нацелена именно так, прежде всего не на военных – деморализация гражданского населения, которое в силу специфических вещей не погружены в эту тему. Поэтому именно в обществе создать атмосферу угрозы, страха, паники и тому подобное – вот это чисто, на мой взгляд, та категория, куда нацелена эта информационная операция.  

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# Международная политика # общество # Игорь Гедич # Андрей Шарупич # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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