Деморализовать военных или народ? Для чего была совершена атака на Кремль – мнение депутата

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.

Алена Сырова, СТВ:

Мы просто говорили о том, что об этих диверсионных актах, об этих атаках, в частности об атаке на Кремль. Говорили, что это еще носит по меньшей мере политический и информационный характер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Наверное, прежде всего политический и информационный.

Алена Сырова:

Прежде всего, да. Понятно, в том числе и для того, чтобы, помимо просто населения, которое будет считать, что король голый и так далее и тому подобное, это еще и деморализует. По идее одна из целей – деморализовать военных. Андрей Сергеевич, что вы думаете на этот счет? Военных такими штуками можно деморализовать, или те люди, которые знают правду, они на такое не ведутся.