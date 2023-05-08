Деморализовать военных или народ? Для чего была совершена атака на Кремль – мнение депутата

Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Мы просто говорили о том, что об этих диверсионных актах, об этих атаках, в частности об атаке на Кремль. Говорили, что это еще носит по меньшей мере политический и информационный характер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Наверное, прежде всего политический и информационный.
Алена Сырова:
Прежде всего, да. Понятно, в том числе и для того, чтобы, помимо просто населения, которое будет считать, что король голый и так далее и тому подобное, это еще и деморализует. По идее одна из целей – деморализовать военных. Андрей Сергеевич, что вы думаете на этот счет? Военных такими штуками можно деморализовать, или те люди, которые знают правду, они на такое не ведутся.
Андрей Шарупич, заместитель командира 5-й отдельной бригады специального назначения:
Вы знаете, есть такая пословица: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому выводы всех этих вылазок противника мы делаем. Слава Богу, государство помогает нужным оружием, которое позволяет предупредить эти действия или, по крайней мере, выявить на раннем этапе и оказать довольно эффективное противодействие, не допустить просто подобных действий на территории страны. А люди у нас заряжены на победу и, соответственно, все у нас будет хорошо.
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Знаете, на мой взгляд, эта вещь нацелена именно так, прежде всего не на военных – деморализация гражданского населения, которое в силу специфических вещей не погружены в эту тему. Поэтому именно в обществе создать атмосферу угрозы, страха, паники и тому подобное – вот это чисто, на мой взгляд, та категория, куда нацелена эта информационная операция.
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