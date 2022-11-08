Лукашенко: «Надо обязательно убедить всех наших людей жить по закону». Что предложил Президент?

Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.

Мудрый и справедливый подход к новшествам показал себя в экономике. Мы не разбазарили предприятия, бездумно не приватизировали заводы, не раздали на части земли. Президент часто ориентирует – надо поступать от жизни. В жизни страны наступает очередной новый период развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы тоже понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это же не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на Президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее. Вот приняли, и ладно. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что – нет.

Имея это в виду, все-таки привыкнуть жить по закону. Нам надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и Правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество.