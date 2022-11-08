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Лукашенко: «Надо обязательно убедить всех наших людей жить по закону». Что предложил Президент?

08 ноября 2022 18:21
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Новости Беларуси. Законы должны быть простыми и понятными. В Беларуси продолжается процесс законодательного творчества, исходя из обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 ноября во Дворце Независимости представили проект закона о Совете Министров и обсудили нюансы ВНС. Новые полномочия и интегрирование, исходя из конституционно закрепленного нового института народовластия.  

Лукашенко: «Надо обязательно убедить всех наших людей жить по закону». Что предложил Президент?-1

Мудрый и справедливый подход к новшествам показал себя в экономике. Мы не разбазарили предприятия, бездумно не приватизировали заводы, не раздали на части земли. Президент часто ориентирует надо поступать от жизни. В жизни страны наступает очередной новый период развития.  

Лукашенко: «Надо обязательно убедить всех наших людей жить по закону». Что предложил Президент?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы тоже понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это же не я придумал. Об этом всегда говорят. Я это специально подчеркиваю, потому что наши люди часто живут, ориентируясь на личность. Прежде всего на Президента, парламент, депутатов, Совет министров и так далее. Вот приняли, и ладно. Закон и законодательство сложили некий образ жизни, поведения людей в той или иной стране, в частности в Беларуси. И люди понимают, исходя из этого образа, что можно делать, а что нельзя, что явится нарушением закона, а что нет.  

Имея это в виду, все-таки привыкнуть жить по закону. Нам надо наших людей окунуть в глубину той законодательной матрицы, того объема законодательства, которые существуют в нашей стране. Правовые знания должны стать основой. Вот тогда будет стабильность в обществе. Потому что лидеры и Правительство и депутаты приходят и уходят, меняются. Конституция создает более-менее стабильную страну, общество.  

Лукашенко: «Надо обязательно убедить всех наших людей жить по закону». Что предложил Президент?-7

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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